La fuerte crítica que hizo una figura de Palmeiras tras ganarle a River: “Nos sentimos como si hubiéramos empatado o perdido”

El mediocampista recordó otras presentaciones que tuvo en el Monumental, donde no logró conseguir un buen resultado.

Por Julián Mazzara

Aníbal Moreno, mediocampista de Palmeiras.
Aníbal Moreno, mediocampista de Palmeiras.

A pesar de que transcurrieron varios días desde lo que fue la victoria de Palmeiras frente a River por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, aún hay muchas repercusiones al respecto. Y mientras se prepara la revancha para definir a uno de los semifinalistas, se conoció un video que llamó poderosamente la atención.

Después del triunfo que consiguieron los brasileños, los futbolistas se reunieron en el vestuario y no había un buen ambiente. Ninguno festejaba, se encontraban cabizbajos. Sí, como si el primer duelo se lo hubiesen llevado los comandados por Marcelo Gallardo.

Sin ser el capitán del equipo, pero como es un referente, Aníbal Morenotomó la palabra, realizó una ronda con sus compañeros y les habló a la cara: “Jugué 7 veces en este estadio, es la primera vez que gano y nos sentimos como si hubiéramos empatado o perdido“, lanzó.

La crítica que realizó el catamarqueño con pasado en Newell’s Old Boys y Racing tuvo un foco: alentarlos y que se dieran cuenta de lo que habían logrado era muy importante. “Este equipo es ganador y ha hecho mucha historia. Solo quería decir que por primera vez ganó acá y tenemos que estar orgullosos, con la cabeza bien alta”, completó.

Tweet placeholder

Todos los partidos que Aníbal Moreno jugó contra River

Con 8 encuentros, River es el quinto equipo al que más veces enfrentó. Pero Aníbal Moreno solo pudo conseguir una victoria.

  • Superliga Argentina – 30/11/2019: Newell’s 2-3 River
  • Superliga Argentina – 02/03/2019: River 4-2 Newell’s
  • Supercopa Argentina – 04/03/2021: Racing 0-5 River
  • Liga Profesional – 28/03/2021: River 0-0 Racing
  • Liga Profesional – 25/11/2021: River 4-0 Racing
  • Liga Profesional – 27/02/2022: River 2-2 Racing
  • Liga Profesional – 23/10/2022: Racing 1-2 River
  • Copa Libertadores – 17/09/2025: River 1-2 Palmeiras

¿Cuándo se juega la revancha entre River y Palmeiras por la Copa Libertadores?

Tras el encuentro en Núñez, RiverPalmeiras se volverán a ver las caras el miércoles 24 de septiembre, a las 21:30, en el Allianz Parque y con transmisión de Disney+. Allí definirán a uno de los semifinalistas de la Copa Libertadores.

Hasta el 27 de septiembre Disney+ ofrece un importante descuento para nuevos suscriptores en la región. En Argentina, el descuento es de $3999 para el plan standard y $7299 para el plan premium.

