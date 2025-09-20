La fuerte crítica que hizo una figura de Palmeiras tras ganarle a River: “Nos sentimos como si hubiéramos empatado o perdido”

A pesar de que transcurrieron varios días desde lo que fue la victoria de Palmeiras frente a River por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, aún hay muchas repercusiones al respecto. Y mientras se prepara la revancha para definir a uno de los semifinalistas, se conoció un video que llamó poderosamente la atención.

Después del triunfo que consiguieron los brasileños, los futbolistas se reunieron en el vestuario y no había un buen ambiente. Ninguno festejaba, se encontraban cabizbajos. Sí, como si el primer duelo se lo hubiesen llevado los comandados por Marcelo Gallardo.

Sin ser el capitán del equipo, pero como es un referente, Aníbal Morenotomó la palabra, realizó una ronda con sus compañeros y les habló a la cara: “Jugué 7 veces en este estadio, es la primera vez que gano y nos sentimos como si hubiéramos empatado o perdido“, lanzó.

La crítica que realizó el catamarqueño con pasado en Newell’s Old Boys y Racing tuvo un foco: alentarlos y que se dieran cuenta de lo que habían logrado era muy importante. “Este equipo es ganador y ha hecho mucha historia. Solo quería decir que por primera vez ganó acá y tenemos que estar orgullosos, con la cabeza bien alta”, completó.

Todos los partidos que Aníbal Moreno jugó contra River

Con 8 encuentros, River es el quinto equipo al que más veces enfrentó. Pero Aníbal Moreno solo pudo conseguir una victoria.

Superliga Argentina – 30/11/2019: Newell’s 2-3 River

Superliga Argentina – 02/03/2019: River 4-2 Newell’s

Supercopa Argentina – 04/03/2021: Racing 0-5 River

Liga Profesional – 28/03/2021: River 0-0 Racing

Liga Profesional – 25/11/2021: River 4-0 Racing

Liga Profesional – 27/02/2022: River 2-2 Racing

Liga Profesional – 23/10/2022: Racing 1-2 River

Copa Libertadores – 17/09/2025: River 1-2 Palmeiras

¿Cuándo se juega la revancha entre River y Palmeiras por la Copa Libertadores?

Tras el encuentro en Núñez, Rivery Palmeiras se volverán a ver las caras el miércoles 24 de septiembre, a las 21:30, en el Allianz Parque y con transmisión de Disney+. Allí definirán a uno de los semifinalistas de la Copa Libertadores.

