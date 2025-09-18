Es tendencia:
Mariano Closs y el puesto que River debe revisar sí o sí para la revancha ante Palmeiras: “¿Va a repetir eso?”

El conductor de F12, en ESPN, hizo un análisis de lo que fue el rendimiento de River frente a Palmeiras.

Por Julián Mazzara

© CapturaMariano Closs, periodista deportivo de ESPN.

River no tuvo una buena actuación frente a Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores, perdió en el Monumental y ahora buscará alcanzar la épica en Brasil, donde le tocará pisar el suelo del Allianz Parque para afrontar la revancha.

El desempeño de los comandados por Marcelo Gallardo dejó muchísimo que desear, sobre todo por lo que fue la primera etapa. Si bien en el complemento mejoró la performance y sobre el final estuvo cerca de alcanzar la igualdad, solamente se llevó un gol para el resultado global. Por lo tanto, la serie quedó abierta.

Más allá de las mejoras que se notaron durante la segunda mitad, el periodista Mariano Closs hizo referencia a una situación puntual que el Millonario deberá tener en cuenta de cara a lo que será el partido definitorio en tierras paulistas: “Hay que revisar la posición de Salas. Una cosa es girarle al ‘2’ de Instituto, como hizo jugando de ‘9’ y de espalda, con respeto al ‘2’ de Instituto, ni siquiera estoy hablando puntualmente pero solo recuerdo ese partido que se habló muy bien de Salas, que retornaba y jugó de ‘9’ y giraba, y ponerlo de espalda contra un zaguero como Gómez, yo pregunto ¿va a repetir eso River? Porque Salas habrá sido el partido más flojo que jugó, ¿no? Me parece”, exclamó.

Cuando ahondó en su análisis, el también relator indicó que el ex Racing “no participó, no tuvo dominio de abajo, no podía ganar de arriba, no giró porque por ahí lo ponen para usar su cuerpo y girar, y la verdad que ha acompañado muy bien al centrodelantero que le haya tocado“. Y fue contundente: “Jugando así, pierdo a Salas. Este partido tiene que ser una revisión. No puede ser que quieras descargar y la pelota vuelva”, enfatizó.

¿Cuándo se juega la revancha entre River y Palmeiras por la Copa Libertadores?

Tras el encuentro en Núñez, River Palmeiras se volverán a ver las caras el miércoles 24 de septiembre, a las 21:30, en el Allianz Parque y con transmisión de Disney+. Allí definirán a uno de los semifinalistas de la Copa Libertadores.

El cuadro de la Copa Libertadores

Julián Mazzara

