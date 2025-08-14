Libertad vs. River por la Copa Libertadores: hora, canal, formaciones y minuto a minuto

Este jueves, se enfrentan Libertad y River por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores en el Estadio La Huerta. El encuentro comienza a las 21:30 horas y se puede ver por Telefé, Fox Sports y Disney+. Además, el árbitro es el brasileño Wilton Sampaio y en el VAR está Rodolpho Toski, de la misma nacionalidad.

Después de lo que fue el empate frente de Deportivo Recoleta por el certamen local, los comandados por Sergio Aquino buscarán, en su casa, dar el primer golpe dentro de la serie, ya que la revancha se desarrollará en el Monumental. Cabe destacar que a esta instancia accedió luego de clasificar en el segundo lugar del Grupo D por debajo de São Paulo.

Los liderados por Marcelo Gallardo, que lideran la Zona B en el Torneo Clausura del fútbol argentino, vienen de igualar frente a Independiente en condición de visitante. Respecto a la Copa Libertadores, se clasificaron en la primera posición dentro del Grupo B con 12 unidades. Para este encuentro, el DT perdió a cuatro jugadores por lesión.

Si bien la llave se definirá la próxima semana, en Buenos Aires, quien resulte ganador tendrá que medirse ante el vencededor del cruce que protagonicen Palmeiras y Universitario, que también juegan esta noche y a la misma hora que paraguayos y argentinos.