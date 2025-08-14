Matías Rojas rescindió su contrato con River para volver a la MLS: los detalles

Poco más de ocho meses después de haber sido presentado como refuerzo, Matías Rojas se fue de River. Sin lugar con Marcelo Gallardo, el paraguayo rescindió su contrato para continuar su carrera en la MLS. Un paso olvidable, marcado por una enorme cantidad de lesiones musculares.

El jugador interrumpió su contrato con el Millonario, que vencía el 31 de diciembre. Según pudo saber Bolavip, el ex-Racing no puso dinero extra de su bolsillo para salir, pese a que algunos rumores indicaban lo contrario. Su destino, una vez más, será la MLS.

Rojas se convertirá en refuerzo Portland Timbers, firmando hasta fin de año con la posibilidad de extender su estadía por un año más. Será su segunda experiencia en el fútbol de los Estados Unidos, tras haber defendido la camiseta de Inter Miami en 2024.

Rojas, uno de los borrados por Gallardo

Matías Rojas era uno de los jugadores que se entrenaban en el River Camp, separados del resto del plantel de Marcelo Gallardo. En la misma situación se encontraban Manuel Lanzini, Federico Gattoni y Matías Kranevitter, quienes siguen perteneciendo a la institución.

Tan relegado quedó el paraguayo que fue uno de los cinco reemplazados en la lista de buena fe de la Copa Libertadores. Maxi Salas tomó su lugar y se quedó con la número 7 que le habían entregado a principio de año.

Los números de Matías Rojas en River

En ocho meses en el equipo de Núñez, el ex Racing solo disputó 8 encuentros y anotó un gol. En total, disputó 148 minutos y nunca fue titular. Además, en ese lapso de tiempo tuvo tres lesiones musculares que complicaron su continuidad.

Publicidad

Publicidad

ver también Florentino Pérez elogió a River en la presentación de Franco Mastantuono en Real Madrid: “Club legendario”