COPA LIBERTADORES

Los millones que ganó Racing por clasificar a las semifinales de la Copa Libertadores 2025

La Academia completó el trabajo ante Vélez en Avellaneda y está ante la oportunidad de jugar la final por el título máximo de clubes de CONMEBOL.

Por Agustín Vetere

Racing, entre los 4 mejores de Sudamérica.
Racing, entre los 4 mejores de Sudamérica.

Por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, Racing derrotó nuevamente a Vélez Sarsfield en el Cilindro de Avellaneda y se metió en semifinales. Santiago Solari, en el segundo tiempo, anotó el único tanto de la noche para el 1-0, mismo resultado que en Liniers.

De esta manera, los hinchas de la Academia disfrutan del gran momento de su equipo, que está a solo tres partidos de conquistar el trofeo por segunda vez en su historia, detrás de la edición 1966. Sin embargo, la noticia de la clasificación no solo impacta en lo deportivo, sino también en las arcas del club.

Es que, por meterse en las semifinales del principal torneo de clubes de CONMEBOL, Racing se aseguró 2.300.000 de dólares más. Pero a esta cifra hay que sumarle más premios, obtenidos durante el recorrido del equipo desde la fase de grupos.

En aquella primera instancia, la Academia sumó 3 millones por sus tres partidos de local, más 1.320.000 por haber ganado cuatro partidos en su grupo. Incluso, acumuló otros 1.300.000 por la clasificación a octavos y otros 1.700.000 por haber disputado los cuartos de final.

De esta manera, incluyendo lo que se aseguró por estar en semifinales, Racing acumula premios por 9.620.000 dólares en lo que va de la Copa Libertadores. Pero los de Gustavo Costas quieren ir por todo y es en la final dónde estarán los premios más jugosos, más allá de la gloria deportiva.

Es que el subcampeón en la definición de Lima llevará a su institución otros 7 millones de dólares solo por participar en la final. El campeón, en cambio, sumará 24 millones a sus arcas como premio a triunfar en la capital peruana.

Los premios de la Libertadores 2025. (Foto: CONMEBOL)

Los premios de la Libertadores 2025. (Foto: CONMEBOL)

El posible rival de Racing en semifinales

Mientras los jugadores de la Academia disfrutan de la clasificación, su próxima llave quedará formada el jueves. Será ante el vencedor entre Flamengo y Estudiantes, que se enfrentarán en La Plata por el partido de vuelta. En la apertura de la serie, en Río de Janeiro, los cariocas se impusieron por un 2-1 apretado que deja abiertas las chances para los de Eduardo Domínguez.

Con Guillermo como protagonista, los mejores memes de la victoria de Racing sobre Vélez en la Copa Libertadores 2025

Con Guillermo como protagonista, los mejores memes de la victoria de Racing sobre Vélez en la Copa Libertadores 2025

agustín vetere
Agustín Vetere

