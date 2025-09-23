Con Guillermo como protagonista, los mejores memes de la victoria de Racing sobre Vélez en la Copa Libertadores 2025

Racing se metió en las semifinales de la Copa Libertadores 2025 tras vencer 1 a 0 a Vélez en el Cilindro de Avellaneda. La Academia defendió la mínima ventaja que sacó en el Amalfitani y con un gol sobre la hora de Santiago Solari liquidó la serie para seguir con vida en el torneo.

El partido tuvo momentos de mucha tensión. Los de Gustavo Costas llenaron de disparos el arco de Tomás Marchiori, que fue una de las figuras de la noche. En el segundo tiempo, el VAR le anuló un gol al Fortín. Finalmente, el local encontró la victoria cerca del final.

Como no podía ser de otra manera, en las redes sociales no faltaron los memes. La enorme actuación de Tomás Marchiori, el casi blooper de Facundo Cambeses y el “torazo en rodeo ajeno” de Guillermo Barros Schelotto fueron algunos de los tópicos elegidos por los usuarios.

