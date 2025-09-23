Racing vs. Vélez por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Desde las 19, el duelo se podrá sintonizar a través de Disney+ y FOX Sports.

En el Cilindro de Avellaneda, Racing y Vélez se ven las caras este martes por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El encuentro comenzará a las 19, se podrá sintonizar a través de FOX Sports y Disney+ y contará con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich.

El elenco comandado por Gustavo Costas intentará sacarle jugo a la ventaja que consiguió en Liniers la semana pasada. Con gol de Maravilla Martínez, la Academia se quedó con el primer capítulo con la mínima, diferencia que mantiene con vida al Fortín.