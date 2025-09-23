Es tendencia:
COPA LIBERTADORES

Racing vs. Vélez por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Los equipos de Gustavo Costas y Guillermo Barros Schelotto definen el pase a las semifinales en el Cilindro de Avellaneda.

Los árbitros para Racing vs. Vélez

  • Árbitro: Esteban Ostojich
  • Asistente 1: Martín Soppi
  • Asistente 2: Héctor Bergallo
  • Cuarto árbitro: Hernán Heras
  • VAR: Andrés Cunha
LA FORMACIÓN CONFIRMADA DE VÉLEZ

Tomás Marchiori; Agustín Lagos, Emanuel Mammana, Aaron Quirós, Elías Gomez; Tomás Galvan, Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat; Maher Carrizo, Michael Santos e Imanol Machuca.

LA FORMACIÓN CONFIRMADA DE RACING

Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny.

Hora y TV de Racing vs. Vélez

Desde las 19, el duelo se podrá sintonizar a través de Disney+ y FOX Sports.

¡Bienvenidos a todos!

Abrimos un nuevo minuto a minuto. Esta noche habrá partido entre Racing y Vélez.

Por Agustín Vetere

Racing y Vélez se juegan el pase a semifinales.
© GettyRacing y Vélez se juegan el pase a semifinales.

En el Cilindro de Avellaneda, Racing y Vélez se ven las caras este martes por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El encuentro comenzará a las 19, se podrá sintonizar a través de FOX Sports y Disney+ y contará con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich.

El elenco comandado por Gustavo Costas intentará sacarle jugo a la ventaja que consiguió en Liniers la semana pasada. Con gol de Maravilla Martínez, la Academia se quedó con el primer capítulo con la mínima, diferencia que mantiene con vida al Fortín.

agustín vetere
Agustín Vetere

