Qué pasa si Estudiantes gana, empata o pierde vs. Cerro Porteño por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025

Este miércoles, con el Estadio UNO como testigo y como escenario, Estudiantes de La Plata y Cerro Porteño volverán a encontrarse frente a frente. En esta oportunidad, en el marco del partido de vuelta por los octavos de final de la presente edición de la Copa Libertadores de América.

Cabe recordar que, una semana atrás y en Asunción del Paraguay, el Pincha sacó pecho y se quedó con una ajustada pero muy festejada e importante victoria por 1-0 ante el Ciclón de Barrio Obrero. Lo hizo gracias a una solitaria anotación de Santiago Ascacíbar de penal.

No es un detalle menor que este partido en territorio argentino será arbitrado por el venezolano Jesús Valenzuela, mientras que podrá seguirse de cerca por intermedio de la pantalla de Disney+.

Santiago Ascacíbar, el héroe en el partido de ida.

Qué pasa si Estudiantes gana, empata o pierde vs. Cerro Porteño

Si Estudiantes gana: el triunfo del Pincha, sea cual sea el resultado, lo clasificará a cuartos de final de la Copa Libertadores.

el triunfo del Pincha, sea cual sea el resultado, lo clasificará a cuartos de final de la Copa Libertadores. Si Estudiantes empata: la paridad contra Cerro Porteño también clasificará a los de Eduardo Domínguez a los cuartos de final.

la paridad contra Cerro Porteño también clasificará a los de Eduardo Domínguez a los cuartos de final. Si Estudiantes pierde: la caída en el Estadio UNO dependerá del marcador. Si es por un gol, habrá penales. Si es por más, Cerro Porteño se quedará con el boleto.

El rival de Estudiantes o Cerro Porteño en cuartos de final

El ganador de la serie compuesta por Estudiantes de La Plata y Cerro Porteño medirá fuerzas con Flamengo o Internacional de Porto Alegre en cuartos de final.

