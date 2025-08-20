Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Libertadores

Qué pasa si Estudiantes gana, empata o pierde vs. Cerro Porteño por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025

Todos los detalles relacionados con la resolución del encuentro entre argentinos y paraguayos por el certamen continental.

Por Gabriel Casazza

Estudiantes se impuso en el partido de ida.
© Prensa Copa LibertadoresEstudiantes se impuso en el partido de ida.

Este miércoles, con el Estadio UNO como testigo y como escenario, Estudiantes de La Plata y Cerro Porteño volverán a encontrarse frente a frente. En esta oportunidad, en el marco del partido de vuelta por los octavos de final de la presente edición de la Copa Libertadores de América.

Cabe recordar que, una semana atrás y en Asunción del Paraguay, el Pincha sacó pecho y se quedó con una ajustada pero muy festejada e importante victoria por 1-0 ante el Ciclón de Barrio Obrero. Lo hizo gracias a una solitaria anotación de Santiago Ascacíbar de penal.

No es un detalle menor que este partido en territorio argentino será arbitrado por el venezolano Jesús Valenzuela, mientras que podrá seguirse de cerca por intermedio de la pantalla de Disney+.

Santiago Ascacíbar, el héroe en el partido de ida.

Santiago Ascacíbar, el héroe en el partido de ida.

Qué pasa si Estudiantes gana, empata o pierde vs. Cerro Porteño

  • Si Estudiantes gana: el triunfo del Pincha, sea cual sea el resultado, lo clasificará a cuartos de final de la Copa Libertadores.
  • Si Estudiantes empata: la paridad contra Cerro Porteño también clasificará a los de Eduardo Domínguez a los cuartos de final.
  • Si Estudiantes pierde: la caída en el Estadio UNO dependerá del marcador. Si es por un gol, habrá penales. Si es por más, Cerro Porteño se quedará con el boleto.

El rival de Estudiantes o Cerro Porteño en cuartos de final

El ganador de la serie compuesta por Estudiantes de La Plata y Cerro Porteño medirá fuerzas con Flamengo o Internacional de Porto Alegre en cuartos de final.

Publicidad
Copa Libertadores: ¿Racing – Vélez se juega con público visitante?

ver también

Copa Libertadores: ¿Racing – Vélez se juega con público visitante?

Revelan por qué expulsaron a Marcos Rojo en Racing vs. Peñarol por la Copa Libertadores

ver también

Revelan por qué expulsaron a Marcos Rojo en Racing vs. Peñarol por la Copa Libertadores

gabriel casazza
Gabriel Casazza

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Noche épica de Racing para la idolatría de varios, pero que expone a un mal capitán por la conducta de Arias"

ggrova
german garcía grova

Manuel Lanzini se acerca a Vélez: las dos razones que podrían sellar su pase

mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

Lee también
Atentos River, Racing, Estudiantes y Vélez: la Inteligencia Artificial avisó cómo saldrán los octavos de final de la Libertadores
Copa Libertadores

Atentos River, Racing, Estudiantes y Vélez: la Inteligencia Artificial avisó cómo saldrán los octavos de final de la Libertadores

Ascacibar le aclaró a Boca sus intenciones tras el interés de Riquelme por sacarlo de Estudiantes
Boca Juniors

Ascacibar le aclaró a Boca sus intenciones tras el interés de Riquelme por sacarlo de Estudiantes

De un regreso a River que nunca se dio a quedar relegado en Estudiantes y negociar con un equipo que lucha por no descender
River Plate

De un regreso a River que nunca se dio a quedar relegado en Estudiantes y negociar con un equipo que lucha por no descender

Grindetti respaldó a Vaccari: "Tiene contrato hasta fin de año"
Fútbol Argentino

Grindetti respaldó a Vaccari: "Tiene contrato hasta fin de año"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo