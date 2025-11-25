Diego García fue condenado a prisión en La Plata y se desmayó al escuchar el veredicto: la decisión de Peñarol

Diego Gonzalo García, mediocampista uruguayo de Peñarol, fue condenado este martes en La Plata a seis años y ocho meses de prisión por haber sido encontrado culpable de “abuso sexual con acceso carnal” a una exjugadora de hockey sobre césped de Estudiantes, en 2021.

El juicio que había comenzado a mediados de octubre en Argentina constó de cinco audiencias en las cuales declararon distintos testigos, así como la denunciante, el jugador y otros futbolistas que integraban aquel plantel del equipo platense.

Tras la lectura del veredicto se dio orden a su inmediata detención mediante arresto domiciliario con tobillera electrónica, hasta que la sentencia quede firme. Al escuchar esa resolución, el jugador que también pasó por Talleres de Córdoba y Patronato se desmayó.

Diego García durante el juicio. (Foto de X).

La determinación de Peñarol

Peñarol, que había fichado este año a Diego García fijando una cláusula en su contrato que permitiría rescindirlo si era declarado culpable en la causa por abuso sexual, cumplirá con lo estipulado para la desvinculación del mediocampista.

Ignacio Ruglio, presidente del club, ya se había encargado de comunicar esa decisión en medio de las críticas que iban en aumento por haberle dado lugar en el club. “El tema de Diego García es un tema que el club ha sido suficientemente claro. Desde el día 1 dijimos que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre la culpabilidad. En el momento que la ley lo declare culpable, aunque sea en primera instancia, Peñarol rescinde su contrato, así tenga instancias de apelación. Hasta el día de hoy eso no pasó, por lo tanto en la ley que rige en nuestros países, es inocente y tiene derecho a trabajar”, había dicho antes que se conociera el fallo.

El crimen que generó indignación en La Plata

El abuso por el que fue condenado Diego García ocurrió el 24 de febrero de 2021, cuando la víctima, jugadora de hockey de Estudiantes de La Plata, fue junto con un grupo de amigas a una fiesta organizada por futbolistas de Primera del club en una casa en las afueras de la ciudad.

El uruguayo, que había llegado al club en 2019 y había regresado esa temporada tras un préstamo a Talleres de Córdoba, la siguió al baño según consta en la denuncia que se hizo en forma inmediata, ingresó detrás de ella y la atacó sexualmente.

La víctima fue primero a la Policía, después a Tribunales y finalmente consiguió que tuviera lugar el juicio oral contra García por “abuso sexual con acceso carnal”, que se llevó adelante en el Tribunal Criminal V de La Plata. El jugador sostuvo en su defensa que se trató de una “relación consentida”, pero hubo pruebas que confirmaron la veracidad de la denuncia. “La mecánica del ataque fue clara, empujón, golpe, inmovilización, violación”, aseguró el fiscal en su alegato.

