Revelan por qué expulsaron a Marcos Rojo en Racing vs. Peñarol por la Copa Libertadores

En medio de la victoria de Racing ante Peñarol por 3 a 1, que determinó la clasificación del equipo de Avellaneda a los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores, instancia en la que se enfrentará a Vélez, ocurrió un hecho particular, ya que Marcos Rojo fue expulsado en el banco de suplentes.

El defensor central que fue titular por primera vez en su nuevo club y salió lesionado en el complemento, se mostró activo junto al cuerpo técnico de Gustavo Costas, protestándole al árbitro Wilmar Roldán ante cada decisión por la que no estaban de acuerdo.

Según pudo saber Bolavip, el defensor central vio la tarjeta roja a los 42 minutos de la segunda mitad por insultar al árbitro en un momento caliente del partido, cuando la Academia iba ganando 2 a 1 tras el segundo gol de Maravilla Martínez, desde el punto de penal.

Por otro lado, el mismo Rojo le reveló a Bolavip que no le dijo nada ni al árbitro ni al cuarto como para ser expulsado. El mismo Gustavo Costas, también afirmó que el defensor central no debió ver la roja, por lo que intentarán apelar esta decisión del colegiado.

Como consecuencia de esto, Racing deberá esperar al informe del árbitro y la decisión de Conmebol para conocer la sanción que recibirá, teniendo en cuenta que se perderá por lo menos el encuentro de ida de los cuartos de final contra Vélez, que se disputará en el José Amalfitani.

De esta manera, Rojo tendrá por lo menos un mes de inactividad, ya que el partido de ida está estipulado para el miércoles 17 de septiembre, y se lo perderá, mientras que la revancha será una semana después, es decir el 24 de septiembre, en el Cilindro de Avellaneda.

Zuculini también fue expulsado en Racing

En la jugada previa a la expulsión de Marcos Rojo, Bruno Zuculini, quien se encontraba realizando la entrada en calor junto al resto de sus compañeros, vio la roja directa debido a que protestó con mucha euforia las decisiones del árbitro Roldán, quien no dudó en expulsarlo.

Al igual que Rojo, el mediocampista central se perderá por lo menos el duelo de ida ante el Fortín en Liniers y esperará por conocer su sanción. Cabe destacar que mientras tanto podrá seguir jugando en el Torneo Clausura, algo que el defensor central no puede hacer ya que no está habilitado.

