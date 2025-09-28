Es tendencia:
Racing y la chance de ser campeón en el Estadio Lusail como la Selección Argentina

La Academia está a 3 partidos de viajar a Qatar, la sede que la FIFA eligió para la Copa Intercontinental.

Por Germán Carrara

Racing, si es campeón de la Copa Libertadores, jugará la Copa Intercontinental en Doha, Qatar.
Este domingo 28 de septiembre la FIFA informó sobre la sede en la que se llevarán a cabo los tres últimos partidos de la Copa Intercontinental 2025, en la que ya hay tres clasificados confirmados: Cruz Azul, campeón de la Concacaf Champions Cup; Pyramids de Egipto, campeón de la Copa de Campeones de África; y el PSG, ganador de la Champions League.

El equipo mexicano está a la espera de la definición de la Copa Libertadores 2025, para saber cuál será su contrincante el miércoles 10 de diciembre en el Desafío de las Américas en Doha, Qatar, mismo lugar en donde también se desarrollará la Copa Challenger el sábado 13, entre el vencedor del duelo entre los equipos americanos y el conjunto egipcio (ambas copas son parte de la Intercontinental, a pesar de que la FIFA las reconoce como títulos independientes).

Y el que salga victorioso de este último enfrentamiento mencionado se verá las caras con el París Saint-Germain el miércoles 17, posiblemente, en el Estadio Icónico de Lusail, el recinto en el que se disputó la Final de la Copa del Mundo y la primera reedición de la Copa Intercontinental (el año pasado, ahí mismo, el Real Madrid venció 3 a 0 al Pachuca).

Con lo cual, Racing tiene chances de jugar en el mismo estadio en el que la Selección Argentina fue campeón del mundo el 18 de diciembre de 2022. Para eso, deberá domar al Flamengo en la Semifinal de la Copa Libertadores y después superar al rival que le toque entre Liga de Quito y Palmeiras el sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima.

Con eso ya asegurará su viaje a Qatar (más allá de también garantizaría su participación en el Mundial de Clubes del 2029). Después, tendría que medirse al Cruz Azul (en lo que sería un partido bajo un marco que rememoraría a la vieja Interamericana) y más tarde al Pyramids de Egipto. Finalmente se mediría al París Saint-Germain de Luis Enrique.

La sede del Desafío de las Américas y la Copa Challenger

Si bien tanto el Desafío de las Américas como la Copa Challenger también se jugarán en Doha, todavía no tienen estadio decretado, aunque el 974 pica como candidato para albergar ambos encuentros (fue el escenario de los cotejos en la edición del 2024).

La Copa Intercontinental se jugará en medio del Mundial Sub 17

Entre el 3 y el 27 de noviembre, en Doha, también se desarrollará la Copa Mundial Sub 17. Por lo tanto, todo lo que componga a la Copa Intercontinental irá intercalado entre los partidos del certamen juvenil.

germán carrara
Germán Carrara

