Nicolás González sobre Julián Alvarez: ”Cuando entra a la cancha se transforma”

El exdelantero de la Juventus resaltó la labor de la Araña en la victoria histórica del Atlético de Madrid sobre Real Madrid.

Por Germán Carrara

Nicolás González dijo que Julián Alvarez es "increíble" y que "dentro de la cancha se transforma".
Julián Alvarez fue la figura del encuentro que el Atlético de Madrid le ganó 5 a 2 al Real Madrid en uno de los encuentros correspondientes a la jornada 7 de LaLiga 2025/2026. La Araña marcó dos tantos, primero uno desde el punto del penal para el 3 a 2 y después otro con un tiro libre exquisito con el que el Colchonero encaminó el triunfo.

De esa manera, el nacido en Calchín (Córdoba) consolidó una semana estupenda, dado que el miércoles anotó todos los tantos del Atleti en la victoria 3 a 2 frente al Rayo Vallecano. Así, ya suma 6 anotaciones en 7 jornadas, siendo uno de los goleadores del campeonato de la primera división del fútbol español.

Y quien resaltó su partido frente al Real Madrid y la importancia que Julián Alvarez tiene en el Atlético de Madrid, fue su compañero en el equipo español y en la Selección Argentina, Nicolás González, en una conversación que mantuvo con la señal DSports: ”Julián es una locura, es un crack”.

Además, con cierto tono distendido, el ex Argentinos Juniors, Fiorentina y Juventus bromeó con la personalidad del exdelantero de River y Manchester City: ”Lo ves tan tranquilo, pero cuando entra a la cancha el Hijo de… se transforma… Es increíble”.

Diego Simeone ponderó el partido de Nicolás González y de Julián Alvarez

El Cholo lanzó elogios para ambos jugadores argentinos. Luego del 5 a 2, en conferencia de prensa, el entrenador del Atlético de Madrid, respecto a Julián Alvarez, comentó: “Es un jugador extraordinario. No sé como hace para patear así, que va fuera y luego entra, me recordó a Pantic”.

En esa misma dirección, Simeone subrayó la personalidad de su atacante: ”Lo que más le valoro es la humildad que tiene, como corre siendo campeón del mundo. Lo tenemos que cuidar porque tiene que seguir muchos años aquí y ser historia del Atlético”.

Por otro lado, a raíz de Nico González comentó: “Primero el esfuerzo del club de poder sumarlo en el ultimo tramo del mercado y la confianza que tenía en el futbolista. Tiene una grandísima personalidad, trabajo y tiene el ADN del Atlético de Madrid. Tiene que mantener la humildad. Le dije muy claro lo que quería de él  y está respondiendo”.

