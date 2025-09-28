Con el diario del lunes (en este caso del domingo) es fácil decir que Xabi Alonso se equivocó en cambiar el once inicial para el partido con el Atlético de Madrid. Hasta el momento el Real Madrid había ganado los 7 partidos que afrontó en la temporada (los 6 por LaLiga y el debut vs. Marsella en la Champions League) con Franco Mastantuono en el once, algo que se cortó con su visita al Metropolitano de donde se llevó una goleada en contra 5 a 2, con el argentino ingresando recién en el minuto 60.

Pero quien sí había pedido que el ex River se mantuviera en la alineación inicial para encarar el duelo contra el Colchonero fue Tomás Roncero, periodista español y reconocido hincha del conjunto merengue, en su columna de opinión en el Diario AS. Básicamente, en la previa del duelo que se disputó esté sábado, se respaldó en el refrán futbolero ”equipo que gana no se toca”.

”Escribí en este diario hace 48 horas que lo ideal sería mantener el once de Orriols, con Franco Mastantuono titular y dejar a Bellingham para la última media hora. Parecía tan lógico y coherente que nunca imaginé que iba a equivocarme”, señaló Roncero a raíz de un equipo absolutamente deslucido contra el planteo del Cholo Simeone.

Y en ese mismo sentido, remarcó que lo ideal hubiera sido contar con Franco Mastantuono desde el comienzo: ”Jude, titular. Missing. Desaparecido en combate. No estaba para salir de inicio. Y Mastantuono entró tarde y acabó desesperado. Un canchero como él tenía que haber jugado de inicio. Era de cajón. Sé que a toro pasado es fácil hablar, pero no ha sido mi caso. Ni el de muchos madridistas”.

Publicidad

Publicidad

Por otro lado, en línea con lo anterior, varias cuentas de diferentes plataformas de redes sociales que siguen el día a día del Real Madrid también cuestionaron el hecho de ver al oriundo de Azul en el banco. ”Este tío no puede ser suplente nunca más… Es el único que corre y arrastra a sus compañeros a presionar”, se puede leer en X (ex Twitter).

Publicidad

Publicidad

Además, algunos prefirieron destacar el empuje con el que el ex River se mostró en la media hora que pudo jugar. ”Que tenga que venir Franco Mastantuono a sacar la rabia de perder mientras las estrellas ni se enfadan ni nada”, ”honor chaval, el que menos tiene la culpa pero al menos se va jodido a la casa, que aprendan los ‘capitanes”’ y ”cuando se están riendo de ti tienes que sacar el orgullo. Honor a Franco”, fueron algunas de las opiniones.

Real Madrid intentará hacer borrón y cuenta nueva este martes

El Real Madrid no tiene tiempo para lamentos. Luego de lo que fue la caída con el Atlético de Madrid, el equipo de Xabi Alonso se medirá al Kairat este martes 30 de septiembre, en condición de visitante, por la segunda fecha de la Fase de Liga de la UEFA Champions League.

ver también Medios españoles señalan que Franco Mastantuono fue uno de los pocos puntos rescatables del Real Madrid en el Derbi