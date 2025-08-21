Es tendencia:
Copa Libertadores

River vs. Libertad por los octavos de final de la Copa Libertadores: hora, canal y formaciones

En el Más Monumental, el Millonario va por la clasificación a cuartos de final.

La posible formación de River

El Millonario saldría a la cancha con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Matías Galarza, Ignacio Fernández; Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

El equipo arbitral del partido

  • Árbitro: Andrés Matonte (URU)
  • Asistente 1: Nicolás Taran (URU)
  • Asistente 2: Pablo Llarena (URU)
  • Cuarto árbitro: Javier Feres (URU)
  • VAR: Christian Ferreyra (URU)
  • AVAR: Richard Trinidad (URU)

River y Libertad definen al clasificado a cuartos de final

El Millonario y el Albinegro buscarán sumar una victoria en Núñez, ya que quien resulte victorioso avanzará de ronda. En caso de igualar, definirán por penales.

Por Marco D'arcangelo

River y Libertad se enfrentan por Copa Libertadores.
River y Libertad se enfrentan por Copa Libertadores.

Luego de empatar sin goles en el partido de ida, en el Estadio Más Monumental River y Libertad de Paraguay se enfrentan por un lugar en los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores. El encuentro comienza a las 21.00 horas, será dirigido por Andrés Matonte y podrá verse en vivo a través de Telefe, Fox Sports y Disney+.

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

