Luego de empatar sin goles en el partido de ida, en el Estadio Más Monumental River y Libertad de Paraguay se enfrentan por un lugar en los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores. El encuentro comienza a las 21.00 horas, será dirigido por Andrés Matonte y podrá verse en vivo a través de Telefe, Fox Sports y Disney+.
Copa Libertadores
River vs. Libertad por los octavos de final de la Copa Libertadores: hora, canal y formaciones
En el Más Monumental, el Millonario va por la clasificación a cuartos de final.
La posible formación de River
El Millonario saldría a la cancha con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Matías Galarza, Ignacio Fernández; Sebastián Driussi y Facundo Colidio.
Publicidad
El equipo arbitral del partido
- Árbitro: Andrés Matonte (URU)
- Asistente 1: Nicolás Taran (URU)
- Asistente 2: Pablo Llarena (URU)
- Cuarto árbitro: Javier Feres (URU)
- VAR: Christian Ferreyra (URU)
- AVAR: Richard Trinidad (URU)
River y Libertad definen al clasificado a cuartos de final
El Millonario y el Albinegro buscarán sumar una victoria en Núñez, ya que quien resulte victorioso avanzará de ronda. En caso de igualar, definirán por penales.
Palabra autorizada
"Una tragedia en la que perdió el fútbol, producto del peor operativo de seguridad que recuerde"
Manuel Lanzini se acerca a Vélez: las dos razones que podrían sellar su pase
Lee también
Copa Libertadores
La IA reveló el resultado de River vs. Libertad por la Copa Libertadores
Fútbol Argentino
Manuel Lanzini es refuerzo de Vélez: por qué podrá jugar todos los partidos
Fútbol Argentino
El artilugio que utilizarán River y Vélez para que Manuel Lanzini pueda jugar todas las competiciones
Boca Juniors