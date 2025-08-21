River vs. Libertad por los octavos de final de la Copa Libertadores: hora, canal y formaciones

El Millonario y el Albinegro buscarán sumar una victoria en Núñez, ya que quien resulte victorioso avanzará de ronda. En caso de igualar, definirán por penales.

Luego de empatar sin goles en el partido de ida, en el Estadio Más Monumental River y Libertad de Paraguay se enfrentan por un lugar en los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores. El encuentro comienza a las 21.00 horas, será dirigido por Andrés Matonte y podrá verse en vivo a través de Telefe, Fox Sports y Disney+.