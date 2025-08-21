Por qué no juega Kevin Castaño en River vs. Libertad por los octavos de final de la Copa Libertadores

Este jueves en el último turno, River recibe a Libertad de Paraguay por el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores de América 2025 en el Estadio Monumental. El encuentro que sentenciará el clasificado a la próxima instancia y dejará al otro elenco en el camino, tiene una inesperada noticia que generó revuelo del lado del Millonario por una decisión de último momento.

Lo cierto es que Kevin Castaño no es titular por una cuestión táctica. Lejos de tratarse de una lesión o cuestión física, es una resolución que tomó Marcelo Gallardo a raíz del desempeño individual que demostró el mediocampista colombiano en los últimos compromisos que disputó, donde no cumplió con lo pretendido por el entrenador en una zona clave del campo de juego.

De esta manera, el talentoso volante estará en el banco de suplentes para ser una de las tantas variantes que tiene el director técnico para intentar modificar el trámite del partido durante el complemento. Pero de todas formas, cabe destacar que pasó de ser un titular indiscutido en la mitad de la cancha, a retroceder en la consideración del Muñeco y estar fuera del armado táctico inicial.

Un dato importante a resaltar es que Castaño fue el único jugador que estuvo ante Godoy Cruz el pasado domingo, en relación al equipo que comenzó contra Libertad. Ese fue un claro indicio de que podía no ser parte de los 11 futbolistas que saltan al campo de juego desde el arranque en la revancha frente al conjunto paraguayo para ir en busca de la clasificación a la próxima ronda.

Kevin Castaño, mediocampista colombiano de River Plate.

En definitiva, Gallardo apuesta por Giuliano Galoppo como reemplazante natural de Castaño en el mismo rol en la zona núcleo. Como principal ladero de Enzo Pérez, será el ex Banfield el que reemplace al colombiano, debido que se ganó un lugar a base de buen rendimiento individual y varias anotaciones en los últimos compromisos que le permitieron ganarle la pulseada a su compañero.

Publicidad

Publicidad

La formación titular de River ante Libertad

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Nacho Fernández; Juan Fernando Quintero, Sebastián Driussi, Facundo Colidio.

ver también River vs. Libertad por los octavos de final de la Copa Libertadores: hora, canal y formaciones