Duras repercusiones en Brasil tras la caída de Palmeiras ante Liga de Quito por la Copa Libertadores: “Desastroso”

Palmeiras recibió un duro golpe ante la Liga de Quito por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores y necesitará de una hazaña para revertir el resultado conseguido en tierras ecuatorianas. El conjunto de Abel Ferreira cayó por 3 a 0 y todo se definirá el próximo jueves en San Pablo.

Fue un primer tiempo lapidario para Palmeiras en la altura de Quito: Gabriel Villamil abrió el marcador a los 16 minutos, Lisandro Alzugaray amplió la ventaja a los 27 y nuevamente Villamil apareció para establecer el 3 a 0 sobre el final de la primera mitad.

La prensa brasileña fue bastante dura con la actuación del verdao. De hecho, Ge Globo -uno de los portales más importante del país vecino- tituló: “Palmeiras es desastroso en Quito y cuelga de un hilo en la Copa Libertadores”. Otros medios no fueron tan duros, aunque sí remarcaron que se metió en problemas y que no será sencillo revertir la situación.

¿Cuándo y dónde se juega la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Liga de Quito?

El duelo de vuelta por las semifinales de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Liga de Quito se jugará el jueves 30 de octubre desde las 21.30 horas en el Allianz Parque de San Pablo. Cabe recordar que del otro lado del cuadro están Racing y Flamengo -la ida fue 1 a 0 para los brasileños- y todo se definirá en Avellaneda el miércoles 29.

Las repercusiones en Brasil de la derrota de Palmeiras

Ge Globo

Estadao.

Folha de Sao Paulo.

Lance.

Meia Hora.

O Povo.

UOL Esporte.

DATOS CLAVE

Palmeiras cayó 3 a 0 ante Liga de Quito en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores.

Los goles de Liga de Quito fueron anotados por Gabriel Villamil (2) y Lisandro Alzugaray (1).

La revancha se jugará el próximo jueves en la ciudad de San Pablo, Brasil.