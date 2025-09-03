Nicolás Córdova, nuevo DT de Chile, explicó por qué borró a Alexis Sánchez y a Arturo Vidal

Consumadas las derrotas con la Selección Argentina en el Estadio Nacional de Santiago y con el combinado boliviano en El Alto, Chile, en junio pasado, confirmó su ausencia en la Copa del Mundo por tercera vez consecutiva. En las Eliminatorias Conmebol no le dieron las cuentas para estar en Rusia 2018, en Qatar 2022 ni en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Por esa razón, la FFCH (Federación de Fútbol de Chile) tomó la decisión de cesar a Ricardo Gareca y encarar un nuevo proyecto cuanto antes. Y para el nuevo ciclo, en este caso, prefirieron cambiar la fórmula y confiar por un conductor propio. Se trata de Nicolás Córdova, de 46 años, surgido futbolísticamente en Colo Colo y que desarrolló gran parte de su carrera como jugador en Italia; en clubes como Crotone, Bari, Messina, Ascoli, Livorno y Brescia, entre otros; y que como DT tuvo un último paso por el Al Rayyan de Qatar, antes de ser interino en el elenco trasandino (antes de Gareca) hasta este momento en el que quedó fijo en el puesto.

Y apenas asumió en agosto, Córdova pegó el volantazo. Entre sus decisiones más contundentes se inclinó por no convocar a ninguno de los que en Chile se cataloga como ”generación dorada”. Es decir, Alexis Sánchez, Arturo Vidal y los pocos que quedan en actividad del plantel que ganó las ediciones 2015 y 2016 de la Copa América al mando de Jorge Sampaoli primero y de Juan Antonio Pizzi después.

Al respecto, el propio estratega explicó en conferencia de prensa, en la previa del compromiso que Chile tiene con Brasil por la fecha 17 de las Eliminatorias, el trasfondo de su determinación con las figuras mencionadas: ”Siendo honesto, ninguno de la generación dorada va a estar en 2030. Y sería irresponsable poner a jugadores que no van a estar, porque nuestro futuro es ahora. Se les agradece, pero hay que mirar para adelante”.

De igual modo, también reconoció que tendrán que trabajar a fondo para generar más y mejores recursos para la selección chilena: “Tenemos pocos jugadores de nivel mundial. El panorama que tenemos hoy es desolador. Hay que hacer un giro de timón en serio”.

La indirecta de Nicolás Córdova a Ricardo Gareca

En el mismo encuentro con los periodistas, Córdova lanzó una frase que, claramente, tiene como destinatario a Ricardo Gareca, su antecesor en el cargo de entrenador del equipo nacional de Chile: “Hay que ser honestos, estamos últimos. ¿Podemos seguir haciendo lo que veníamos haciendo? La respuesta es sencilla: no“.

Y para cerrar, envió un mensaje para los futbolistas: “A la Selección se viene a entrenar y preparar los partidos. No es que vienen un ratito, se van a la casa y no concentran“.

