Se vienen dos fechas apasionantes: 6 selecciones de Conmebol buscan su pasaje al Mundial

Argentina, ganador de las Eliminatorias Conmebol, Ecuador y Brasil, ya aseguraron su pasaje a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Pero todavía quedan otros tres cupos que se deben completar con combinados de Sudamérica, cuyos dueños se definirán entre el 4 y el 9 de septiembre.

Uruguay y Paraguay, ambos con 24 puntos, ya están prácticamente clasificados. Con tan solo conseguir un punto de los 6 que se pondrán en juego, irán directamente al campeonato que se llevará a cabo en Norteamérica entre el 11 de junio y el 19 de julio del año que viene. Es decir, charrúas y guaraníes ya podrían celebrar este jueves cuatro de septiembre si obtienen un resultado positivo ante Perú y Ecuador, respectivamente.

Más atrás aparece Colombia con 22 unidades. En su caso, sí debe ganar su encuentro con Bolivia en Barranquilla también este jueves para no correr riesgos en la última jornada como visitante con Venezuela -duelo que tendría clima de final-, su principal perseguidor en la tabla con 18 puntos y que busca rascar la última plaza de clasificación directa al torneo organizado por la FIFA.

El que se mantiene expectante es Bolivia con 17 unidades. Si bien matemáticamente todavía puede pensar en sacar pasaje sin escalas a Estados Unidos, México y Canadá, su objetivo se centra en derribar a la Vinotinto del séptimo puesto y participar del Torneo Clasificatorio (Repechaje) que se desarrollará en marzo del año que viene. Además de Colombia, se medirá a Brasil en El Alto.

Asimismo, Perú, con 12, espera el milagro. Tendría que ganar sus dos compromisos (Uruguay en el Centenario y Paraguay en Lima) y esperar que se caigan Bolivia y Venezuela para ir al Repechaje.

Por cierto, el único que llega sin chances es Chile, quien se quedó afuera en junio, tras caer 1 a 0 con Argentina y 2 a 0 con Bolivia. Será su tercera ausencia consecutiva en la Copa del Mundo (tampoco clasificó a Rusia 2018 ni a Qatar 2022).

Fechas 17 y 18 de las Eliminatorias Conmebol

Paraguay vs. Ecuador; Argentina vs. Venezuela; Uruguay vs. Perú; Colombia vs. Bolivia y Brasil vs. Chile.

Ecuador vs. Argentina; Chile vs. Uruguay; Bolivia vs. Brasil; Venezuela vs. Colombia y Perú vs. Paraguay.

Formato del Torneo Clasificatorio para la Copa Mundial 2026

Para esta edición del Mundial que contará con 48 combinados, la FIFA implementará un Torneo Clasificatorio que buscará dilucidar los últimos dos cupos disponibles, en el que participarán 6 selecciones que no lograron sus clasificación directa en los torneos de sus confederaciones, pero se quedaron con el pase al Repechaje.

Serán dos llaves, cada una otorgará una plaza, con sistema de competencia de Semifinal y Final. Además del séptimo de Conmebol participarán: los dos mejores segundos de la Tercera Ronda de las Eliminatorias de la Concacaf, el ganador de la Quinta Ronda de la AFC, el ganador de la Segunda Ronda de la CAF y el finalista de la Tercera Ronda de la OFC. Los cruces se definirán por sorteo el próximo 5 de diciembre en Washington.

