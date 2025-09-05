No se vio en TV: Lionel Messi quiso violentar a un jugador de Venezuela camino al vestuario

El jueves 4 de septiembre de 2025 quedará grabado a fuego en la memoria de los fanáticos de la Selección Argentina. No solo por lo que fue la goleada ante su par de Venezuela, la actuación en general del equipo dirigido por Lionel Scaloni, sino que además del doblete que marcó Lionel Messi, se llevó a cabo su último partido oficial en su tierra.

Las emociones se repartieron por doquier. Nadie estaba preparado para el adiós, a pesar de que ya lo había confirmado el último domingo luego deperder la final de la Leagues Cup en Lumen Field contra Seattle Sounders. Pero más allá de lo que ocurrió dentro del campo de juego, una sola cámara captó un momento de tensión donde se vio lo peor de la Pulga.

Cuando ambos planteles se dirigían hacia los vestuarios, por un cruce que hubo dentro del campo de juego, Messi fue directamente a increpar a Tomás Rincón, el ídolo venezolano, que estaba caminando en filia india junto a sus compañeros para recibir nuevas órdenes de Fernando Batista. Y estuvo muy cerca de violentarlo.

Detrás del capitán de la Selección Argentina, listos para cualquier tipo de defensa, estaban Rodrigo De Paul, Cuti Romero y Leandro Paredes, pero los jugadores de la Vinotinto reaccionaron rápidamente para evitar que pasara a mayores. Sin embargo, los insultos y gritos entre el 10 y capitán venezolano no se hicieron esperar, hasta que finalmente se marchó cada uno hacia su vestuario.

Messi venía de pelearse con Pepo De la Vega

En lo que fue la victoria de Seattle Sounders sobre Inter Miami, en la final de la Leagues Cup, hubo una fuerte discusión entre Lionel Messi y Pedro De la Vega. Todo comenzó a los 36 minutos del primer tiempo, cuando el equipo dirigido por Brian Schmetzer ganaba por 1-0 tras el gol que marco Osaze de Rosario.

Al momento en el que el ex delantero de Lanús le hizo un reclamo al árbitro por un choque que tuvo con Rodrigo De Paul. Y allí fue cuando la Pulga lo encaró y durante unos segundos mantuvieron una discusión. Finalmente, no pasó a mayores y ambos futbolistas fueron separados.

