Con Messi de titular, Inter Miami vs. Seattle Sounders por la final de la Leagues Cup: ¡Formaciones confirmadas!

Lionel Messi busca este domingo alzar un nuevo título para su carrera. Enfrenta con Inter Miami a Seattle Sounders, desde las 21 en el Lumen Field Stadium de Washington, por la final de la Leagues Cup 2025. Se trata de la oportunidad para el equipo de Florida de defender la corona obtenida en la pasada edición. El encuentro es transmitido en exclusiva por Apple TV.

Bajo la conducción de Javier Mascherano, Inter Miami arriba a la final con confianza luego de eliminar en semifinales a Orlando City por 3-1, con un doblete de Messi y otro gol de Thiago Segovia. Previamente, los de Florida habían dejado en el camino a Tigres, Pumas, Necaxa y Atlas, todos equipos mexicanos. Messi intenta seguir ampliando su leyenda en la élite del fútbol mundial. Con 46 títulos conquistados a lo largo de su carrera, va por el número 47, lo que lo consolidaría aún más como el futbolista más ganador de la historia.

El rival es un Seattle Sounders que se presenta como un desafío poco accesible. El conjunto dirigido por Brian Schmetzer eliminó en semifinales a Los Ángeles Galaxy con un contundente 2-0, en una serie donde el argentino Pedro De la Vega se erigió como figura. Antes habían superado a Puebla, Tijuana, Santos Laguna y Cruz Azul.

Será el primer enfrentamiento entre ambos equipos en más de tres años. La última vez que Inter Miami y Seattle Sounders se vieron las caras fue el 17 de abril de 2022 en la fase regular de la MLS. Desde entonces no coincidieron ni en los playoffs ni en la Leagues Cup debido a que integran conferencias distintas

El equipo titular de Inter Miami vs. Seattle Sounders

Óscar Ustari; Ian Fray, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Yannick Bright, Tadeo Allende; Lionel Messi, Tadeo Allende y Luis Suárez.

La formación de Seattle Sounders vs. Inter Miami

Andrew Thomas, Alex Roldán, Yeimar Gómez Andrade, Jackson Ragen, Reed Baker-Whiting, Cristian Roldán, Obed Vargas; Paul Rothrock, Jesús Ferreira, Pedro de la Vega y Osaze De Rosario.

Seattle Sounders vs. Inter Miami: minuto a minuto

