El golazo de Lionel Messi en su despedida con la Selección Argentina vs. Venezuela

La Pulga, con una obra de arte, rompió la paridad en el marcador y adelantó a la Selección Argentina frente a la Vinotinto.

Por Julián Mazzara

Julián Álvarez celebra junto a Lionel Messi el primer tanto ante Venezuela.
Julián Álvarez celebra junto a Lionel Messi el primer tanto ante Venezuela.

Bajo el marco de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, en el Monumental, la Selección Argentina presionaba a su par de Venezuela y merecía imponerse en el marcador. Sin embargo, el gol no llegaba y los minutos pasaban. Hasta que llegó Lionel Messi para romper la paridad con una verdadera obra de arte.

A pesar de que los dirigidos por Lionel Scaloni eran superiores a los de Fernando Bastista, no podían trasladarlo al marcador. Pero luego de un pase fenomenal de Leandro Paredes a Julián Álvarez, que se quitó la marca de encima con una gambeta en una baldosa, el 9 no fue egoísta y le cedió el balón a la Pulga para que, con una pincelada, definiera pinchándola para que los defensores y el arquero Rafael Romo no tuvieran nada que hacer.

Con este tanto, el rosarino alcanzó los siete goles en la actual edición de las Eliminatorias Sudamericanas e igualó a Luis Díaz, que era el máximo artillero en soledad. Ahora, el futbolista de Inter Miami tendrá la posibilidad de superarlo e ir por un nuevo récord en su carrera: ser el máximo goleador de una clasificatoria hacia la cita mundialista.

Los números de Lionel Messi en la Selección Argentina

Hasta el momento, son 194 los encuentros que disputó Lionel Messi con el seleccionado nacional: anotó 113 goles y aportó 61 asistencias. Además, ganó 4 títulos.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas

julián mazzara
Julián Mazzara

