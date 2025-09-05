Es tendencia:
Por qué no juega hoy Antoine Griezmann en Ucrania vs. Francia por las Eliminatorias UEFA

El delantero que milita en las filas de Atlético de Madrid no forma parte del partido frente a Ucrania por las Eliminatorias.

Antoine Griezmann no está presente en Ucrania vs. Francia por las Eliminatorias.
© IMAGO / Ulmer/TeamfotoAntoine Griezmann no está presente en Ucrania vs. Francia por las Eliminatorias.

Ucrania recibe a Francia por la fecha 5 de las Eliminatorias UEFA con rumbo al Mundial 2026, donde ambos equipos necesitan conseguir una victoria para acercarse a la competencia que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

De cara a este duelo, Didier Deschamps aún no definió la formación, pero lo que está confirmada es la ausencia de Antoine Griezmann, quien no fue convocado para esta doble fecha FIFA. Y hay una razón por la que el delantero que milita en las filas de Atlético de Madrid no dice presente.

En septiembre de 2024, después de 10 años con la camiseta de los galos, Griezmann le puso fin a su carrera en el seleccionado con el que logró el Mundial de Rusia, en 2018. A raíz de que se retiró y no juega más para su nación, Deschamps no lo convocó.

Cabe destacar que, después de haber debutado el 4 de marzo de 2014, fueron 137 las presentaciones del atacante nacido en Mâcon: anotó 44 goles, aportó 38 asistencias y recibió 10 amonestaciones en 10.060 minutos disputados. Además, cosechó tres títulos.

Antoine Griezmann luciendo la camiseta de Francia.

Las formaciones de Ucrania vs. Francia por las Eliminatorias UEFA

Tabla de posiciones de las Eliminatorias UEFA

