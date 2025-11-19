Chiqui Tapia le prometió un amistoso de la Selección Argentina a una leyenda europea contra su país: “Contás con eso”

A pocas semanas del sorteo de los grupos del Mundial 2026, la Selección Argentina encarará la preparación para la defensa del título obtenido en Qatar 2022. En el medio, la Albiceleste disputará la Finalissima ante España, en un partido que promete ser histórico.

Por la actualidad de los campeones del mundo, todas las selecciones anhelan enfrentarlos en las Fechas FIFA. En ese contexto, Andriy Shevchenko le reveló este miércoles a Claudio Tapia, presidente de la AFA, que sueña con un amistoso entre Argentina y Ucrania.

“Estamos enfrentando desafíos muy serios, y quiero explicar lo que es la situación ahora en Ucrania. Sabemos que desde el comienzo de la guerra, esto implicó que muchas personas dejen su casa y el sufrimiento que esto implica”, explicó el exdelantero sobre el impacto de la invasión de Rusia en el evento Olé Summit.

Y se extendió, compartiendo las ganas de que el país dónde es leyenda juegue ante Argentina: “El sueño más grande que tengo es llegar a la paz y jugar un amistoso en tierra ucraniana con todos los hinchas presentes”.

Tapia, con quien tuvo la conversación a través de una videollamada y de forma pública, aceptó la propuesta: “Contá con el compromiso nuestro que cuando llegue la paz, nuestra Selección va a estar ahí para jugar un partido en tu tierra y todo lo recaudado va a ser para la reconstrucción de tu país”.

La conexión de Shevchenko con el fútbol argentino

“En 1986 mire el Mundial y lo que fue Maradona. Ahora mi hijo ama a Messi, por supuesto, con lo que es la globalización del fútbol. Tienen un gran talento en la Argentina y no solo son embajadores del talento futbolístico, sino del país en sí para todo el mundo”, añadió el ex Milan y Chelsea.

Y compartió: “He jugado contra tantas leyendas con grandes nombres, Crespo, Riquelme, Zanetti… Respeto muchísimo la pasión, la calidad, la intensidad del jugador de argentina y lo que transmiten dentro de la cancha”.

Por último, se refirió a la posibilidad de vivir un Superclásico: “No me quiero perder un Boca-River. Lo que me impresiona es que en Argentina es tanto el fanatismo… No es solo un juego, es una religión”.

