Por qué no juega hoy Lamine Yamal en España vs. Turquía por las Eliminatorias UEFA

Por la fecha 10 de las Eliminatorias UEFA, en el Estadio La Cartuja, la Selección de España recibe a su par de Turquía, en lo que será un partido clave por el liderazgo del Grupo E, ya que los comandados por Luis De la Fuente lideran en soledad, pero con tres puntos de ventaja sobre el conjunto Vincenzo Montella.

Este juego, que cuenta con la transmisión de Disney+, no tiene la participación de Lamine Yamal, la gran estrella que tiene La Furia. Luego de perderse la goleada ante Georgia, el pasado sábado 15 de noviembre, el extremo de Barcelona vuelve a ser baja.

A través de un comunicado, desde la Real Federación Española de Fútbol dieron detalles de por qué el oriundo de Esplugues de Llobregat se perdió esta doble fecha de Eliminatorias UEFA con rumbo al Mundial 2026.

“Los Servicios Médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa y malestar tras conocer a las 13:47 horas del lunes 10 de noviembre, día del inicio de la concentración oficial con la selección nacional, que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana”, informaron al respecto.

Este procedimiento que se aplicó es para tratar la pubalgia que afecta a Yamal, quien disputó los 90 minutos de lo que fue el triunfo de Barcelona ante Celta de Vigo, el pasado 9 de noviembre, en Abanca Balaídos. Incluso, la situación generó una gran molestia en la selección española, porque según la RFEF, desde el Blaugrana solicitaron un reposo de entre 7 y 10 días para el extremo.

La postura de Barcelona

En medio de la ‘guerra’ que hay por la situación de Lamine Yamal, ya que los directivos de la RFEF están muy molestos, y donde el DT del seleccionado español admitió que “son procedimientos que suceden al margen de la selección”, pero que, al menos él, no tiene un “conflicto con Barcelona”, desde el club Culé dieron otra versión de los hechos.

Según un reporte de la agencia EFE, los médicos de Barcelona le habrían indicado a la RFEF del tratamiento al que se sometió Lamine Yamal. De hecho, sostienen que hubo una consulta con el doctor belga Ernest Schilders, experto en pubalgia, para que visitara al futbolista con el objetivo de analizar la lesión y así acordar el tratamiento de radiofrecuencia para avanzar en la recuperación.

La misma fuente, basándose en lo notificado por la institución catalana, sostiene que el tratamiento requiere del tiempo de recuperación que indicó el club (entre 7 y 10 días), por lo que el futbolista debió ser descartado.

La formación de España vs. Turquía por las Eliminatorias UEFA

Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Mikel Merino, Aleix García, Fabián Ruiz; Dani Olmo, Mikel Oyarzabal y Yeremy Pino. DT: Luis De la Fuente.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias UEFA

