El desesperante momento que vivió un destacado jugador luego de que un misil destrozara su casa: “Gracias a Dios estamos vivos”

En medio de su participación en las Eliminatorias de la UEFA, denunció el triste hecho del que su familia fue protagonista.

Por Agustín Vetere

El fuerte descargo de un futbolista europeo.
© GettyEl fuerte descargo de un futbolista europeo.

Se puso en marcha una nueva instancia de las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026, pero uno de sus protagonistas debió poner su atención en un asunto personal durante la concentración con su equipo. Se trata de Georgiy Sudakov, volante de la Selección de Ucrania.

El futbolista de Benfica, que había sido titular el viernes en la derrota ante Francia, se preparaba para el duelo del próximo martes ante Azerbaiyán cuando supo este domingo de la destrucción total de su casa en Kiev por el impacto de un misil ruso.

“Así quedó mi casa después de esta pasada noche. Mi esposa con mi hija y mi madre estaban en casa en ese momento”, denunció Sudakov a través de su cuenta de Instagram, dónde mostró imágenes del saldo del ataque sobre su propiedad.

Afortunadamente, sus madre, su hija de 3 años y su esposa, en el último tramo de un embarazo, salieron ilesas por haberse resguardado en el búnker antimisiles del subsuelo del edificio al momento del impacto. “Fue una noche terrible. Gracias a Dios estamos vivos”, respondió la mujer de Sudakov en la publicación para llevar tranquilidad.

“El techo y los apartamentos de los pisos superiores fueron destruidos, las puertas del ascensor fueron voladas, las ventanas estaban rotas y había una montaña de escombros alrededor”, describió también el mediocampista que comparte equipo con Nicolás Otamendi en las Águilas.

Sudakov, que llegó a Benfica hace solo dos semanas, se encuentra en Polonia, dónde entrena junto al combinado nacional ucraniano de cara al próximo compromiso en Baku, capitán de Azerbaiyán.

