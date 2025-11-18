Es tendencia:
Con una espectacular pirueta, el golazo de Scott McTominay para que Escocia le gane a Dinamarca

El mediocampista de Napoli anotó un verdadero golazo para que Escocia se ponga en ventaja ante Dinamarca en las Eliminatorias UEFA.

Por Julián Mazzara

Scott McTominay anotó un verdadero golazo para que Escocia se ponga en ventaja ante Dinamarca.
© Getty ImagesScott McTominay anotó un verdadero golazo para que Escocia se ponga en ventaja ante Dinamarca.

Por la fecha 10 del Grupo C de las Eliminatorias UEFA, en Hampden Park, Escocia y Dinamarca buscan ser uno de los clasificados al Mundial 2026 que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá. Y para volver al certamen que no disputa desde Francia 1998, fue Scott McTominay quien abrió la cuenta con un verdadero golazo.

El mediocampista de Napoli, que desde su llegada al club italiano relanzó su carrera y se transformó en uno de los futbolistas más determinantes del planeta, convirtió un verdadero golazo tras realizar una pirueta en el aire, la cual le sirvió para definir de chilena tras el centro de Ben Doak desde la zona derecha del ataque escocés.

Apenas comenzó el encuentro, cuando tan solo transcurrían tres minutos de la primera etapa, el ex Manchester United se elevó en el aire y dejó sin chance alguna al arquero danés Kasper Schmeichel que, pese a que se tiró sobre el palo derecho, no pudo impedir el tanto.

A raíz de este tanto, el nacido en Lancaster alcanzó los catorce festejos con su seleccionado en 67 encuentros disputados, además de que en lo que va de la temporada 2025-2026 lleva 6 goles en 19 partidos, entre lo hecho con la camiseta de Napoli y el combinado escocés.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias UEFA

