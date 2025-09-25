Este fin de semana se disputarán los 200km de Buenos Aires en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, la carrera más importante de la temporada del TC2000 porque puede cambiar por completo el rumbo del campeonato. En ese contexto, en BOLAVIP pudimos dialogar en exclusiva con Franco Vivian, uno de los candidatos.

El bonaerense, de 36 años, es uno de los pilotos que luchan por el título en esta temporada 2025 y la cara del equipo Pro Racing Chevrolet, y tendrá a Rafael Morgenstein como su compañero en la prueba del fin de semana. Alguien en quien confía con los ojos cerrados, como él mismo describe.

Pero aprovechamos para hablar no sólo sobre los 200km y su objetivo de ir a por el título, sino para repasar también su carrera, recordar su etapa en karting, su paso por Europa y hasta aquel accidente del callejero de Santa Fe en 2013. Además, dejó un extraordinario análisis sobre el presente de Franco Colapinto en la Fórmula 1.

Franco, gracias por el tiempo, empecemos por lo más cercano ¿Qué significan los 200km de Buenos Aires para vos? ¿Cómo te preparás?

Es la carrera más importante del calendario, no sólo por lo que significan los 200km de Buenos Aires en la tradición del automovilismo, sino porque equivale en puntos a tres carreras normales del campeonato y estoy a quince puntos. Es una carrera bisagra para la lucha del campeonato .

Franco Vivian buscará pelear por la victoria en los 200km de Buenos Aires. (Gentileza TC2000)

Es una carrera extraña, con el condimento de tener que parar en boxes y con aspectos que no pasan 100% por lo deportivo, hay cosas azarosas y a cosas que no estamos acostumbrados en el automovilismo argentino y pueden influir en el desarrollo de la carrera.

Está siendo un buen año, gané una carrera, hice dos pole position, estamos en una buena instancia y ojalá los 200km sean buenos. Voy a correr con Rafael Morgenstern, bicampeón de Fórmula Renault, es su última carrera, se va a retirar en esa carrera. Es un amigo de toda la vida, un enorme piloto.

Llevás toda tu vida como piloto, corrés cada fin de semana a más de 200km/h. ¿en qué momento desapareció el miedo?

No dimensiono mucho el riesgo, corro, lo hago naturalmente, no tengo miedo en absoluto. Pero hoy soy papá y ver a mi hijo correr sí me da miedo, no estoy cómodo, lo veo desde otro lugar.

Franco Vivian comparte la pasión por el automovilismo con su familia. (Gentileza TC2000)

La única vez en mi vida que me replantee el seguir corriendo o no fue el 13 de noviembre de 2011, con la muerte de Guido Falaschi , porque era alguien de mi misma edad, nos criamos, crecimos juntos, conozco a sus papás, mi familia lo conocía y sé cómo repercutió ese accidente. Fue la única vez que me replanteé seguir corriendo o no.

Uno se acostumbra, sabe que es un deporte de riesgo. Pero hay una realidad, en el TC2000 la gran mayoría de los pilotos son profesionales… Te pueden dejar el auto puesto a 230km/h sí, pero es más probable que te pase en un zonal o ascendiendo que en una categoría profesional , haciendo un paralelismo con el fútbol, se pega más en el ascenso que en primera. Nunca estas exento [a que pase algo], es una carrera de autos, un deporte de riesgo, pero lo tomo con mucha naturalidad.

Hablaste al comienzo de estar peleando el campeonato, ¿te ponés esa presión, el equipo al hombro, como suele decirse?

Pelear por el campeonato es una consecuencia de un montón de situaciones y de funcionar bien. Nunca me había tocado, hasta 2023, de funcionar bien bien. Yo entré como segundo piloto de Chevrolet, como compañero de Agustín Canapino y él era la referencia de la marca en todo sentido. Sabes que todo el material va para el piloto número 1.

Vivian pudo compartir equipo y aprender de Agustin Canapino. (Campeones)

Recién en 2023 me tocó liderar un equipo, en el Pro Racing Chevrolet, con el auto que deja Canapino del 2022. A mitad del campeonato estaba primero, y recién esa vez pensé en el campeonato, pero fue consecuencia de muchas cosas. Hice seis podios consecutivos, fue consecuencia de que fui competitivo durante un tiempo, no de levantarme un día y pensar en pelear.

Este año también empecé así, está cerrada la lucha. Tengo la voluntad, trabajo para intentar lograrlo, pero sin presión adicional. Más presión de la que me pongo yo mismo -que soy muy autoexigente-, por más que venga YPF o mis sponsors principales, nadie se va a señalar más que yo mismo.

Dejame volver a otra época de tu carrera, cuando fuiste campeón en karting. ¿tuviste oportunidades de iniciar una carrera en el extranjero?

Corrí bastante en Karting en Europa, CRG era una marca para la que yo corría y son italianos, yo gané un campeonato panamericano corriendo con ellos en Paraguay y estaba uno de los dueños. Con el apoyo de mi familia logré irme para allá con 14 años, pero lograr resultados era muy difícil.

Me fui solo, viví en un departamento en Lonato del Garda, un pueblito de montaña, medio aburrido, pero fue una linda experiencia de vida. En 2004 no había tanta conectividad, tenía que hablar por teléfono público con mi familia, pero no lo pasé mal. No lo sufrí, no me faltó nada estando afuera, la verdad que no lo sufrí, porque podía volver entre carreras.

¿Qué pasó entonces?

Volví porque mi papá decidió montar el equipo de Fórmula Renault acá en Argentina, conmigo y con mi hermano. Si lo tengo que describir hoy de alguna manera, fue un paso en falso para mi. Pasé del karting a un equipo familiar de Fórmula Renault, mi papá es arquitecto, no tenía ninguna experiencia, y nos costó mucho tiempo ser competitivos, mientras que los chicos de mi generación pasaron a los equipos buenos de Fórmula que había en ese momento y funcionaron muy bien.

Franco Vivian tuvo una gran carrera en el karting y en los autos de Fórmula. (Archivo)

Creo que hubiese sucedido lo mismo conmigo si no hubiera recaído en mi equipo. Eso me condicionó -también me dio un montón de otras cosas- pero tardé mucho en llegar a la ‘Categoría A’, por así decirlo, por el hecho de estar tanto tiempo en un equipo particular y familiar.

Cuando volví ya no tuve más oportunidades de correr afuera, salvo ir y alquilar un auto como hicimos en 2018. Alquilamos un Audi GT3 para correr en Monza con Rafa Morgenstern y Matías Rossi. O cuando corrí con Rubinho Barrichello en un Porsche GT3 en Termas de Río Hondo, pero carreras esporádicas.

A su vez, el automovilismo argentino es súper fuerte, yo estoy compitiendo desde 2012 en el TC2000 -si bien tuve un parón de cuatro años-, siempre fui contratado, y eso no es fácil. Deben ser 7 u 8 pilotos en la Argentina que tienen esa posibilidad hoy y eso lo valoro. Como valoro lo que tengo acá, si surgía algo afuera tenía que ser algo muy concreto que no me haga descuidar lo que tanto me costó conseguir acá.

Se anunció que en 2026 vuelve a correrse en las calles de Buenos Aires, ¿qué sensaciones genera un callejero?

Correr en un callejero es una sensación única, porque nosotros estamos acostumbrados a correr en altas velocidades, pero acá estás entre paredones de concreto. La sensación de velocidad es muy superior, el ruido retumba mucho más, ves las caras de todas las personas que están ahí. Es un ida y vuelta entre el piloto y el público que no se ve en ningún otro ámbito, es lo que mantiene vivo este tipo de circuitos que, tal vez el espectáculo en pista no es tan grande.

En tu caso, tuviste un grave accidente en este tipo de circuitos, tal vez el más duro de tu carrera, ¿cómo fue eso?

Tuve la mala suerte de quedarme sin frenos en Santa Fé, en 2013, la verdad que nunca logramos encontrar cuál fue el problema. Me quedé sin presión en el freno delantero, siguió el pedal hasta abajo. No había presión en los caliper delanteros. Lo maté al auto, no hubo mucho para hacer ‘autopsia’, así que nunca se pudo saber exactamente lo que pasó.

No fue una linda sensación, creo que en ningún circuito es una buena sensación quedarse sin frenos. A mi, en 31 años que corro, sólo me sucedió esa vez en el callejero. Fue bravo. Esa noche, después del accidente, me desperté, porque el cerebro lo revive alguna vez más.

¿Hubo alguna otra carrera que recuerdes así de difícil?

En 2021 corrí con una hernia de disco y gané. El neurocirujano me dijo que no vaya a correr y me operara. Yo le dije que mirara la carrera por televisión. Me llevó Matías Rossi, yo no podía caminar ni moverme, pero al momento de manejar no me dolía. Mi complicación era ir del box al baño, no manejar el auto.

Para ir cerrando te hago algunas preguntas rápidas, ¿cuál es tu principal objetivo para el futuro?

Mi objetivo principal es ser campeón del TC2000, es una categoría que la vi desde muy chico, siempre me gustó. Sería un sueño personal. Mi sueño era ser piloto oficial Chevrolet y haberlo conseguido en 2013, haber representado tantas veces a la marca, haber ganado con la marca, son micro objetivos que fui cumpliendo de a poco. Hoy me encantaría ser campeón de la categoría con Chevrolet.

¿Hay algún piloto con el que quisieras compartir equipo?

De los mejores de estos últimos 20 años, tuve la fortuna de compartir equipo con todos, menos con Pecho. Es decir, corrí con él, tenemos fotos juntos en el podio y todo, pero nunca compartí equipo con él, me hubiera gustado conocer esa versión de él. Compartí en unos 200km que vino a correr con Matías.

Uno de esos grandes pilotos aprenden cosas, yo soy como una esponja, me gusta conocer un poquito de cada uno. Tuve la suerte de compartir con Agustín [Canapino], con Matías [Rossi], me di el gusto de ser compañero de equipo dos años de Rubens [Barrichello], Santero, Ardusso, todos chicos que considero súper talentosos. El único con el que no compartí tanto tiempo fue con Pechito.

En la consideración de Franco Vivian, ¿quién es el mejor piloto argentino?

Hay una cuestión muy subjetiva, es como Maradona o Messi. Es lo que yo viví, yo no ví correr a Fangio, a mi no me impactó como impactó al mundo. Yo vi correr a Agustín Canapino, para mí es un chico extraordinario, alguien que tenía su vida resuelta en Argentina y, como desafío, se fue a vivir a Indianápolis, a correr en Indycar a 400km/h. Para mí tiene todo mi respeto eso, eso lo enalteció a niveles extraordinarios.

Y Matías Rossi es otro chico que lo conozco, que tiene un talento descomunal y que sabe moverse debajo del auto mejor que ninguno . Se complementan muy bien los dos. Para mis son los dos mejores de los que yo vi correr, de lo que atravesó mis ojos.

Matías Rossi, uno de los mejores para Vivian. (Gentileza TC2000)

¿Cuál fue el mejor momento de tu carrera?

Considero que este año es excepcional, me siento en gran nivel, estamos clasificando a una vuelta en el TC2000 y metí dos pole position, en un formato que hace que el piloto tenga que lucirse un poco más. Me siento en un gran nivel conductivo.

Desde que volví a correr, de 2020 en adelante, no estoy cometiendo grandes errores, me parece que estoy en un buen nivel y por eso siento que estoy capacitado para lograr un objetivo más grande.

Cerremos hablando de Franco Colapinto y lo que está haciendo en la Fórmula 1, ¿cuál es tu mirada al respecto?

Pero yo como piloto lo veo en un nivel muy bueno, que después de un inicio complejo como Imola, donde chocó, empezó a funcionar con mayor soltura, que es un chico que bajo presión funciona bien, ya lo hizo el año pasado en Williams.

Creo que el Alpine es una basura de auto, que es mucho más difícil lucirse en un Alpine que lo que era en un Williams ; le está sucediendo a Gasly, un piloto sumamente considerado en la Fórmula 1. Franco está a menos de dos décimas de su tiempo en el promedio de las 10 carreras que llevan corriendo juntos, y no se puede comparar tampoco, porque no estuvo en las primeras carreras del año.

Franco Colapinto y su paso por la F1. (Getty)

Yo lo veo bien. Creo que está haciendo las cosas bien para mantenerse. Estando ahí donde está, si hace las cosas bien, va a tener la oportunidad de seguir estando. Solamente hay que esperar , hay que darle tiempo y esperar que se den las cosas.

Ya su llegada a la F1 fue de esas cosas que estuvo en el lugar que había que estar, en el momento justo e indicado. Si uno evalúa estrictamente los resultados, tal vez había pilotos como Théo Pourchaire, campeón en sus temporadas debut en F3, F2, un pibe súper crack, que nunca tuvo la oportunidad de ser F1. Callum Illot nunca tuvo la posibilidad, y Franco estando sexto en la F2 tuvo la oportunidad de debutar en Fórmula 1 y lo hizo de forma extraordinaria, entonces a veces hay que estar en el momento justo y en el lugar indicado.

Se generó algo atrás de Franco que es un producto sumamente interesante para todos, no sólo para la Argentina, sino para la Fórmula 1 en general. Entonces, yo creo que no lo van a desaprovechar todo eso. La Fórmula 1 entendió que para el habla hispana hoy es un producto fantástico y Franco está haciendo las cosas bien.

¿Es esa su principal virtud?

Para mi el llegar a la Fórmula 1 es enfrentar una picadora de sesos, quieras o no todo termina llegando a tu entorno y te condiciona. Ante eso, funciona muy bien. Su principal virtud es que es rapidísimo, eso lo lleva a la F1, no el hecho de administrar bien o no la presión. Su virtud, su condición, su adaptación a autos con poco tiempo, esa versatilidad de poder adaptarse fácilmente lo hace ser distinto .

En Monza no hizo la FP1 y ya puso el auto para la FP2 y clasificó adelante de su compañero de equipo, maneja un auto, el Alpine, que es totalmente distinto a lo que era el Williams, no hizo la pretemporada porque estaba Doohan.

Cualquier piloto que está en la Fórmula 1 o en el entorno cercano, tiene que manejar muy bien la presión porque es una picadora de carne. Estar cerca de tu compañero de equipo no sirve, le tenés que ganar; tomas riesgo para ganarle, chocas, y tampoco sirve, volvés diez pasos para atrás porque chocaste. Se genera una sinergia de situaciones donde estas todo el tiempo rindiendo examen.