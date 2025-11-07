Es una de las máximas promesas de River, puede jugar para dos selecciones y reveló su máximo sueño: “Miro mucho a Julián Álvarez”

En los últimos años River potenció su trabajo en las divisiones inferiores y nutrió su plantel profesional. Además, esto continúa, por lo que año a año nuevos jugadores surgen y dan que hablar. Uno de estos es Bruno Cabral, el delantero categoría 2010 que tiene más goles que partidos disputados en su división.

En medio de la competencia con la Octava División, y tras participar de la Liga Evolución con la Selección Argentina Sub 15, el futbolista del Millonario habló con Bolavip sobre su presente en el elenco de Núñez, su proyección a futuro y los jugadores que tienen como referencia.

Oriundo de Lomas de Zamora, Cabral viene de una familia en la que vive con sus padres y su hermano menor. Allí el fútbol estuvo desde chico en su vida, ya que varios familiares suyos jugaron de manera amateur, y con sus amigos jugó durante su infancia.

En 2023, con 13 años el delantero llegó al Millonario luego de iniciar su camino en el club Camioneros. “Jugaba en camioneros y llegué a River a través de la captación hecha por Gustavo Petrochelli en el 2023”, comentó al respecto sobre su arribo a la institución.

Por otro lado, habló sobre su estilo de juego: “Me gusta salir del área para iniciar el ataque o ayudar en la recuperación, tiro diagonales y tengo potencia y velocidad para atacar y con buena definición”, explicó. Y agregó sobre su referente: “Miro mucho a Julián Álvarez por qué tiene el estilo River”.

“Mi objetivo principal es estar bien en River, hacer las cosas de la mejor manera para seguir mejorando y de esa manera poder estar nuevamente en la Selección”, afirmó sobre sus objetivos a futuro. “Este año fue muy bueno a nivel personal y grupal. Espero que podamos lograr el campeonato porque es algo que nos merecemos como grupo”, siguió.

Publicidad

Publicidad

Bruno Cabral en las divisiones inferiores de River. (Archivo personal).

ver también Las 3 frases más fuertes de Marcelo Gallardo tras la renovación de su contrato como técnico de River

Además, reveló que trabaja con profesores por fuera de su entrenamiento con River: “Por un lado voy al gimnasio donde hago trabajos personalizados de fuerza, y por otro lado, hago trabajos personalizados específicos de fútbol: control, perfiles, técnica. También cuento con psicólogo y nutricionista. Finalmente, visito con regularidad al osteópata y tengo mi propia rutina de movilidad y prevención de lesiones.

Y cerró, sobre sus estudios en paralelo con la formación futbolística: “Estoy en el RiverDAR lo cual me ayuda mucho. Cuando viajo me llevo la computadora y sigo haciendo en tiempos libres y lo que no puedo hacer los recupero después”.

Publicidad

Publicidad

Su convocatoria a la Selección Argentina

Bruno Cabral con la Selección Argentina. (Archivo personal).

Otro de los temas que tocó fue su experiencia con la Selección Argentina Sub 15, con la que jugó la Liga Evolución organizada por Conmebol y cayó por penales en la final ante Brasil, en la que convirtió dos goles.

“El torneo fue muy especial para mí porque era la primera experiencia con la selección. Gracias a Dios en la final pude ayudar al equipo, pero no alcanzó para lograr el objetivo. Aprendí muchas cosas importantes y qué más adelante me van a ayudar en mi carrera futbolística”, comentó.

Publicidad

Publicidad

Además, confesó que tiene la chance de representar a la Selección de Paraguay debido a la nacionalidad de sus padres: “Existe la posibilidad de representar a la selección de Paraguay por qué mis padres son paraguayos”.