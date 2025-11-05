Las 3 frases más fuertes de Marcelo Gallardo tras la renovación de su contrato como técnico de River

Marcelo Gallardo renovó su contrato y estará ligado al mundo River por todo el próximo año. Tras anunciarse la continuidad, junto al flamante presidente Stefano Di Carlo, brindó una conferencia de prensa en la que repasó lo hecho hasta acá, pero también se refirió a lo que se viene.

El primer objetivo que tiene el Muñeco en River es a corto plazo: este domingo, a partir de las 16:30, visitará a Boca por la fecha 15 del Torneo Clausura. Y buscarán un triunfo que pueda calmar las críticas de los hinchas, quienes están muy molestos por el presente deportivo.

A la hora de brindar declaraciones, se destacaron tres momentos claves, donde Gallardo hizo foco en el motivo que lo llevó a firmar su continuidad cuando los resultados no acompañan, aunque también se refirió a aquellos que pedían por su cabeza y que abandonara el cargo. Incluso, hubo un momento en el que volvió a su costado analítico para expresarse sobre lo que viene: el Superclásico.

“Estamos en un momento malo y no estamos ajenos a la realidad, conocemos cuál es la realidad deportiva y que los objetivos de este año no fueron como hubiéramos querido que salga. Desde mi seguridad, mis ganas y energía que tengo para seguir redoblando la apuesta que mencionó Stefano, es lo que me sostiene y eso lo quiero agradecer“, exclamó el entrenador de 49 años, nacido en Merlo.

En cuanto a las críticas y las conjeturas de su posible salida, Marcelo Gallardo destacó: “Soy un chico de la casa, un pibe de River. No voy a salir corriendo por un mal año deportivo, el que pensaba o especulaba eso, no entiende nada y no me conoce, no sabe lo que quiero a este club. No había especulación de nuestra parte, venía de los demás. Vos acá perdés y muchas veces te tenés que ir. He perdido mucho y he ganado, y estoy seguro de que voy a volver a ganar, vamos a volver a ganar. Eso fue lo que decidimos”.

Con respecto a lo que se viene este domingo, el entrenador más ganador en la historia del club situado en el barrio porteño de Núñez, indicó: “Viví un montón de situaciones, va a ser una prueba como otras tantas. Siempre está la oportunidad, más en estos momentos que venimos atravesando. Siempre tenemos la oportunidad de volver a ser y este es un partido bueno para eso“. Y remarcó: “Más allá del domingo, todo lo que hablamos anteriormente, ese es el eje”.

Publicidad

Publicidad

Marcelo Gallardo, DT de River. (Getty Images)

ver también La nueva vida de Ricardo Rojas: de hacer un golazo para que River le gane un Superclásico a Boca, a trabajar en el campo y un hospital

ver también Con un lapidario discurso, Diego Latorre despedazó a River y acusó a Marcelo Gallardo de generar “un problema mental”

La extensión contractual de Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo firmó un vínculo que lo une a River hasta el 31 de diciembre de 2026, algo que llamó la atención, ya que cuando Jorge Brito lo repatrió, en 2024, se lo aseguró hasta el final de su mandato.

“Las cuestiones de duración del contrato nunca fueron un tema, tuvimos la misma lógica del balance del final del año y está revalidado cada día. El afuera construye conjeturas con cosas que no tienen nada que ver acá dentro, es lo que estaba previsto”, exclamó Stefano Di Carlo, el presidente del Millonario.

Publicidad

Publicidad

Puntos clave de la conferencia

El entrenador se refirió a varios aspectos, incluyendo el mal momento deportivo, las críticas, su identidad con el club y el próximo desafío ante Boca Juniors.

1. El motivo de la continuidad a pesar de los resultados

Reconocimiento de la realidad: Gallardo admitió que el equipo está en un “momento malo” y que los objetivos del año “no fueron como hubiéramos querido” .

Gallardo admitió que el equipo está en un y que los objetivos del año . Convencimiento y energía: Aseguró que lo que lo sostiene es su “seguridad, mis ganas y energía que tengo para seguir redoblando la apuesta”.

2. Respuesta a las críticas y su vínculo con River

Identidad con el club: Enfatizó su profundo lazo con la institución: “Soy un chico de la casa, un pibe de River” .

Enfatizó su profundo lazo con la institución: . Desconocimiento de los críticos: Lanzó una frase contundente hacia quienes especulaban con su salida: “No voy a salir corriendo por un mal año deportivo, el que pensaba o especulaba eso, no entiende nada y no me conoce, no sabe lo que quiero a este club” .

Lanzó una frase contundente hacia quienes especulaban con su salida: . Compromiso con el éxito: Se mostró firme en su decisión de quedarse para revertir la situación, manifestando: “He perdido mucho y he ganado, y estoy seguro de que voy a volver a ganar, vamos a volver a ganar”.

Publicidad

Publicidad

3. Análisis del Superclásico

Oportunidad de reacción: El “Muñeco” consideró el partido contra Boca como una “prueba como otras tantas” y, especialmente, como una “oportunidad de volver a ser” en el contexto adverso actual.

El “Muñeco” consideró el partido contra Boca como una y, especialmente, como una en el contexto adverso actual. Enfoque general: Remarcó que, más allá del resultado del domingo, el eje principal es todo lo que hablaron sobre el proyecto y la convicción de la continuidad.

ver también El rol que podría ocupar Trezeguet en River