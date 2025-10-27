La gran promesa del fútbol argentino que admira a Cuti Romero y fue citado por la Selección de República Checa: “Adopté costumbres de la vida cotidiana”

En los últimos años el fútbol argentino comenzó con un trabajo integral en los seleccionados juveniles con el objetivo de potenciar a los jugadores y que estos tengan la misma metodología de trabajo que el conjunto de Lionel Scaloni. Esto, permitió que muchos chicos llamen la atención de equipos importantes.

Debido a la gran cantidad de futbolistas que surgen de los clubes argentinos, en algunos casos los jugadores son tentados por otros seleccionados para representar sus colores. Uno de estos casos es el de Martín Mauro, defensor central de 15 años de Ferro que fue convocado por República Checa.

Mauro, de 15 años, es categoría 2010 y se desempeña en las divisiones inferiores del equipo de Caballito. Con 1.87 de altura, el defensor central porta la número dos de su categoría y lleva la cinta de capitán en cada encuentro de las juveniles de AFA.

Debido a la proyección que tiene, este año el defensor fue convocado para la Selección Argentina Sub 15, con quienes entrenó durante un proceso y hasta disputó algunos partidos amistosos de preparación bajo la conducción de Adrián Gallará.

Martín Mauro con la Selección Argentina Sub 15. (Archivo personal)

Ahora, de cara a la convocatoria de noviembre, Martín Mauro tendrá una nueva oportunidad de mostrarse, debido a que fue convocado por la Selección de República Checa Sub 17, ya que su madre es nacida en el país europeo, y se sumará a los entrenamientos de cara a dos amistosos internacionales.

Cabe destacar que además de la convocatoria al seleccionado europeo y de su paso por la Sub 15 de Argentina, el defensor central de Ferro cuenta con posibilidades de ser elegido por Italia, debido a que también tiene la nacionalidad de ese país.

En diálogo con Bolavip, el juvenil se mostró feliz por esta nueva oportunidad en su carrera. “Me siento muy contento de poder representar al país de mi madre y de disfrutar esta hermosa experiencia en Europa que me va a dar nuevos aprendizajes en todos los sentidos”, comentó.

“Me sorprendió porque siempre es una hermosa sorpresa una convocatoria de un país tan lejano a la Liga Argentina, si bien me imaginaba que en algún momento podría existir la chance por mis orígenes”, continuó respecto a cómo reaccionó ante su primera convocatoria para República Checa.

Martín Mauro con la camiseta de Ferro. (Archivo personal).

Además, agregó que ya conoce República Checa debido a que realizó distintos viajes junto a su familia para visitar las tierras natales de su mamá: “Fui varias veces a visitar a mi familia de allá. Tengo adoptadas algunas costumbres para la vida cotidiana, como por ejemplo algunas comidas”, soltó.

En cuanto a su forma de jugar, el defensor de 15 años, que además de entrenar con Ferro trabaja aparte con un grupo de profesionales como nutricionista, psicólogo y preparador físico, comentó que tiene como referentes al Cuti Romero, Van Dijk y Sergio Ramos.

Para cerrar, Martín Mauro reveló cuáles son sus objetivos a futuro: “Mis objetivos a futuro son continuar creciendo en lo futbolístico y también como persona”. Y agregó: “Me encantaría jugar algún día en Europa y poder seguir disfrutando de lo que implica la Liga Argentina en mi club“.

