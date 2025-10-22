Agustín Pelletieri y la semi de Lanús por Sudamericana: “Este semestre fue de menos a más y lo veo con chances”

Es uno de esos casos raros en el fútbol. Porque la pelota le llegó de grande. En realidad, siempre estuvo, pero a los 18 fue la primera vez que decidió probarse. Y quedó, claro, porque condiciones no le faltaban.

“Yo internamente sí estaba convencido de que iba a ser jugador profesional pero con el tiempo me di cuenta de que era una locura porque estuve muy cerca de que no pase, justamente por haberlo intentado tan tarde. Por suerte caí en el lugar indicado, en el momento indicado con gente que quiso apostar por mí, me dio tiempo y después también hice lo mío pero, sí fue fue raro y por suerte tuvo un lindo final”.

Pelletieri dio cuatro vueltas olímpicas con Lanús. Foto Agustín Pelletieri.

Agustín Pelletieri habla, en exclusiva con BOLAVIP, de Lanús, de su Lanús. Con el que conquistó el primer título de su historia (la personal y la del club) y que en la segunda etapa dio otras tres vueltas olímpicas. Se entusiasma porque el Granate está a la vuelta de la esquina de otra final internacional y ahí estará en La Fortaleza para el partido de vuelta de la Sudamericana con la Universidad de Chile para sumar su aliento.

A los 18 años, el oriundo de Adrogué decidió pisar por primera vez Arias y Guidi (ahora Ramón Cabrero, justamente el DT con el que salió campeón) para probarse después de la insistencia de su entorno. Jugaba en El Fogón y Mármol, después en Ligas locales con sus amigos y un día llegó a Lanús y le cambió la vida. A ambos, en realidad.

“En un inicio con mis compañeros de división, que era la categoría 82, siempre que puedo los nombro porque yo conocía a dos chicos de jugar en otros lugares, y los demás me recibieron re bien, incluso me ayudaron mucho, que por ahí a esa edad, los celos, las formas, todo. La verdad me ayudaron. Porque es un club que siempre prestó atención abajo, le dio oportunidad a los chicos, había gente seria trabajando y todo eso hizo que se pueda dar”.

Terminó el secundario y hasta se fue de viaje de egresados para después ir a probarse. El destino estaba marcado igual: en el 2000 llegó al club, en el 2003 debutó en Primera y en el 2007 salió campeón. En el medio, claro, tuvo que pelearla, sobre todo cuando Néstor Gorosito decidió que no lo iba a tener en cuenta y no lo llevó a la pretemporada. Lejos de desalentarse, el volante la peleó.

“Fue algo que me hizo crecer mucho, esa experiencia la pude capitalizar y mejorar muchísimo, no fui el mismo jugador antes de eso y después de eso creo. Es un poco parte del crecimiento que necesitaba por el arranque tardío que tuve. Pipo fue alguien que estuvo ahí, que en un momento no me vio bien y después cuando me vio bien me puso, así que yo también estoy agradecido. No hubo mucho misterio. Creo que en ese sentido yo me comporte bien, cuando no me tocó, insistí y la peleé y él cuando me vio bien me puso”.

-¿Cómo fue aquel primer título de Lanús?

-Yo creo que con el tiempo tomando un poco más de conciencia de lo que logramos, de lo importante que fue. Creo que me quedo con eso, la continuidad de estar en contacto con muchos, algo que para todos los que estábamos ahí era algo muy nuevo, a todos nos marcó. Te diría que para todos fue lo más importante que pasó en nuestras carreras.

Para Pelletieri, aquel título fue un comienzo de algo grande que de alguna manera está relacionado con este presente, con esta nueva semifinal de Copa Sudamericana. “No era común en el fútbol argentino. Todavía en ese momento se dirimían las cosas más entre los grandes, por ahí Vélez estaba. Y Estudiantes en el 2006, pero antes no sé cuántos años se le habían pasado a Estudiantes para ser campeón de vuelta. Ahí empezó una racha que varios equipos ganaron. Pero Lanús por suerte fue de los pocos que se mantuvo, porque Arsenal ganó, Banfield ganó, Argentinos ganó. Pero Lanús fue el único que creo que se mantuvo a un nivel muy alto, tanto en lo local como en lo internacional. Y posicionado, ganando títulos locales, ganando títulos internacionales, jugando finales, jugando finales de Libertadores. El crecimiento del club sostuvo y eso creo que es lo más destacable”.

De hecho, para el segundo título local, Pelletieri ya estaba de regreso en el club. “También fue espectacular, porque fue una manera de cerrar. No había vuelto a ganar en el torneo local y se nos dio de vuelta en 2016. Y ya era mi etapa final y lo disfruté un montonazo también. Ya era distinto desde otro lugar, pero fue espectacular”. A los 35 años, sin demasiadas vueltas, decidió retirarse.

Pelletieri y el homenaje que le hizo Lanús. Foto Lanús.

-¿Qué lugar ocupa Ramón Cabrero?

-Ramón siempre digo que fue la persona más… una de las más influyentes. El club era prolijo, ordenado como es el día de hoy, pero él en momentos difíciles tomó decisiones importantes, sobre todo con los juveniles del club. Y también fue quien consagró y coronó ese título en el 2007 que hizo que a partir de ahí el club cambie. Creo que fue un proceso. Para él también fue muy nuevo, para nosotros los jugadores, para los dirigentes, para los hinchas ni que hablar, pero conducido por una persona con un aplomo terrible, con mucha seguridad, muy humano. Yo creo que fue una de las personas más importantes del club.

-¿Cómo lo ves para el partido que se viene?

-La verdad es que lo veo muy bien, muy bien. Porque me gusta en el momento que llega, siempre creo que los partidos así decisivos, más allá de los buenos equipos, también está bueno que te toque en buenos momentos internos, y ahora lo veo muy bien. Cada vez mejor, de hecho. Todo el semestre fue de menos a más. Y lo veo con chance, me entusiasma. Fue a Fluminense y se plantó y no perdió. Lo veo en equipo sólido, veo chicos del club que me gustan, me encanta lo que veo, la verdad que me encanta.

-¿Encontrás alguna similitud a los tiempos que vos viviste en Lanús?

-Es que de ahí no se puede ir Lanús. Como siempre tiene que haber un equilibrio, siempre hay gente de afuera que aporta, muchos que son tan importantes como los chicos, pero me parece que la esencia del club es un poco esa. Hoy lo veo. Hay chicos del club que están teniendo una participación importante y me gusta, y los grandes son chicos salidos del club también, muchos. Pero sobre todo por lo que se ve de afuera, que por ahí son sensaciones que son difíciles explicar, los momentos de los equipos. No sé, hay situaciones que van marcando, ir a Fluminense con una ventaja de un gol nada más, al Maracaná y salir parado como salió Lanús, creo que va generando una confianza interna que eso está bueno, eso es que me hace pensar que realmente se le puede dar. Obviamente que ya en esta instancia es un logro importantísimo y cualquiera de los cuatro equipos tiene chance.

-¿Cómo te imaginás la llave con la U de Chile?

-Me lo imagino haciendo un buen partido el jueves a la noche y encarando un partido sin tantas urgencias de local. Me lo imagino, o por ahí es un deseo, pero teniendo un muy buen primer partido. Me parece que con el no gol de visitante, si te traes un buen resultado no te hace jugar tan desesperado de local.

-¿Lo favorece que Pellegrino haya estado trabajando hasta hace no tanto en la U?

-Sin dudas que eso, no sé si puede ser determinante, pero que mejor tener toda la información que no tenerla, y tenerla de primera mano. Creo que puede estar buenísimo.

-.¿Qué significa para Lanús estar otra vez en una final de copa Internacional?

-Esto de mantenerse a este nivel, después si es semifinal, final, el año pasado fue semifinal, otra vez semifinal, final hace un par de años, tiene que estar ahí.

-¿Vas a estar en La Fortaleza?

-Si, justo viajo ese día, pero mi intención es llegar e ir. Le tengo un montón de fe la verdad. Mucha fe.