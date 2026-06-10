Hay cuatro futbolistas que no tuvieron participación en los dos partidos amistosos que la Scaloneta tuvo en Estados Unidos en la previa de la Copa del Mundo 2026.

El ciclo de los partidos amistosos con los que Lionel Scaloni quería probar de frente a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 terminó este martes. La Selección Argentina primero pudo ensayar con Honduras en Texas y luego con Islandia en Alabama.

Y si bien con el correr de los días la preocupación que tenía el cuerpo técnico con las lesiones fue disminuyendo, la realidad es que no pudo contar con cuatro de los convocados por diferentes molestias físicas, a quienes, en las próximas horas, se los evaluará para saber si llegan en lo físico al debut frente a Argelia en Kansas City el martes 16 de junio.

Se trata de Dibu Martínez (fractura en el dedo anular de su mano derecha), Nahuel Molina (desgarro), Leandro Paredes (sobrecarga muscular) y Julián Alvarez (esguince de tobillo). Ninguno de estos integrantes de la lista de 26 pudo sumar minutos ni contra el combinado centroamericano ni frente al elenco europeo.

El resto pudo jugar uno o los dos partidos. Entre ellos, Lionel Messi y Nico Paz, dos de los que se presentaron con molestias. Leo con una fatiga y el jugador del Como con una microfractura en la rodilla izquierda. No obstante, ambos superaron esos contratiempos y estarán a disposición de Lionel Scaloni para el debut en la Copa del Mundo 2026.

Dibu Martínez sufrió la fractura de su dedo anular de la mano derecha el pasado 20 de mayo, en la previa de la final de la Europa League. Getty Images.

Por lo tanto, con este panorama, a 6 días del estreno con Argelia, el once sería con: Juan Musso o Gerónimo Rulli (aunque el Dibu hará todo lo posible para estar); Gonzalo Montiel, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

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El cronograma de la Selección Argentina en el Mundial 2026

La Selección Argentina debutará en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ante Argelia este martes 16 de junio en Kansas City. Luego se medirá a Austria el lunes 22 y culminará su participación en el Grupo J vs. Jordania el sábado 27, estos últimos dos a disputarse en Dallas.

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En síntesis

_Argentina jugó dos amistosos en Estados Unidos antes de la Copa del Mundo 2026 contra Honduras e Islandia.

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_Dibu Martínez, Nahuel Molina, Leandro Paredes y Julián Alvarez no sumaron minutos en esos partidos.

_Argentina debuta en el Mundial 2026 el 16 de junio vs. Argelia.