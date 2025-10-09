Mientras lucha por la Copa Argentina con Argentinos Juniors, Diego Rodríguez, “Ruso” para los amigos, le brindó una entrevista exclusiva a BOLAVIP. En la misma, el experimentado arquero de 36 años de edad y surgido de las divisiones inferiores de Independiente hizo un repaso por su extensa carrera y brindó un panorama general sobre su presente y su futuro.

-¿Disfrutás de estar en este predio tan lindo como es el de Argentinos Juniors?

-Este predio nos hace disfrutar del día a día, querés estar acá. No solamente trabajamos, también la pasamos bien, generamos grupo y dan ganas de estar.

-A nivel familiar estás muy identificado con Argentinos Juniors

-Sí, tengo dos nenas y ya tienen su camisetita de Argentinos, ya pisaron la cancha y es un poco el mensaje que el club quiere transmitir, Argentinos es familia. El club nos ayuda en el día a día en ese sentido, creo que se entiende más ese slogan del club.

-¿Es difícil tener una esposa periodista deportiva?

-Es difícil porque me analiza todo, ja. Llego a casa y capaz quiero distender y entonces empieza el análisis y me pregunta por qué hicimos esto o aquello… está bueno también en muchos puntos porque es una visión objetiva que ayuda a corregir determinadas cosas. Ella sabe mucho de fútbol.

Diego Rodríguez en Godoy Cruz de Mendoza. (Foto: Getty)

-¿Qué significa ser el capitán de Argentinos Juniors?

-Como responsabilidad es algo hermoso, pero yo traté de ser siempre de la misma manera y tratar de ayudar desde donde me toque. El club me dio el lugar de protagonismo para ayudar al equipo, a los chicos y buscar que progresen dentro y fuera de la cancha. Es un rol que me gusta.

-¿Crees que encontraste tu lugar en el mundo?

-Sí, me pasó de estar en varios lados donde me sentí muy cómodo, pero acá es el combo familiar en el cual estoy muy a gusto, estoy feliz y eso hace que disfrute más las cosas. Capaz antes me hacía más mala sangre por algunas cosas y ahora aprendí a disfrutar del camino más que del resultado. Venir, estar presente y querer saber qué le pasa a toda la gente del club.

-Argentinos siempre le dio lugar a los chicos, ¿la cinta de capitán que llevás tiene algo que ver con eso?

-Sí, tiene los nombres de todos, ja. Cada vez es más grande. Es una cinta pesada.

-¿Te tomás ese momento para charlar con los chicos? ¿Notás que cambiaron mucho los pibes respecto a cuando vos empezaste?

-Sí, cambió un poco como todo. También cambió la sociedad, hoy en día los chicos llegan con más herramientas, desde lo deportivo, lo táctico y desde lo profesional. Hoy en día se les inculcan cuidados preventivos que nosotros no teníamos como cuestiones de alimentación y descanso. A veces decimos que llegan más sensibles, capaz antes eran normales tres o cuatro gritos en el vestuario y hoy se puede hacer, pero hay que saber tratarlos de otra manera, la realidad es distinta. Esta pretemporada tomamos la decisión de no pelarlos a los chicos, era una tradición y decidimos no hacerlo, pero tuvimos una linda charla en la que les dijimos que les íbamos a exigir como profesionales que son.

-¿Recordás alguien puntual de ese plantel de Independiente en el que surgiste que pegó algún grito de esos que me dijiste recién?

-Sí, ja. Hay una anécdota que siempre la recuerdo con él porque me lo cruzo seguido, que es a Pusi (Lucas Pusineri). Estábamos en una práctica de fútbol, tiran un pelotazo largo y grita “arquero”, la pelota picó varios metros afuera del área y le dije que se había equivocado y se quedó mirándome fijo. Terminó la práctica, yo estaba tomando agua, viene de atrás y me dice que tenía razón, pero que sea la última vez que le contestaba adelante de todos, ja. Eso me quedó marcado, me agarró solo y me puso los puntos bien, pero son ejemplos que uno toma y hoy en día yo haría lo mismo, no expondría a uno de los pibes adelante de todos.

-¿Trabajan con psicólogos en el club?

-Sí, pero cuando subí a Primero eso no existía. El psicólogo era el de la platea que te puteaba, ja. Hoy en día hay un equipo de desarrollo humano en el club y hay mucho acompañamiento, hoy en un tema muy delicado y se le da un poco más de bola al nivel de exposición que tienen los chicos.

-¿Se mira mucho fútbol en las concentraciones?

-Me pasó que hay planteles que no miran, pero acá en Argentinos se mira mucho. Siempre la tele tiene fútbol, obviamente hay veces que queda de fondo porque se juega al pool y se disfruta de eso. Está bueno que sigan nutriéndose.

-¿Qué tiene este cuerpo técnico de Argentinos?

-Más allá de lo táctico, de los futbolístico y de la idea de juego, lo que más destaco es lo que se generó con el cuerpo técnico, el ida y vuelta que tenemos en el día a día y eso favorece un montón. Menotti decía que lo único que mueve al jugador es el conocimiento y cuando el entrenador te dice que lo vas a ganar de tal manera, llega el fin de semana y eso pasa, ya no hay nada más que hacer, es eso. Hablo mucho con Nico (Diez) y le pregunto muchas cosas.

-Mencionaste a Menotti y no puedo no preguntarte, ¿tenés devoción por él?

-Hice el curso de técnico en la escuela de él y me quedó grabada, ja. Creo que tuvimos la suerte de tener a los dos máximos exponentes en el fútbol argentino, tanto él como Bilardo que dejaron enseñanzas por todos lados. Pasan los años y muchos técnicos del mundo siguen aplicando algunos de sus métodos.

El RUso Rodríguez enfrentando a River. (Foto: Getty)

-Entiendo que en Argentinos se están más cerca de la línea de Menotti que la de Bilardo, ¿eso se nota?

-Está impuesto que uno es el paladar negro y el otro es más bicho, pero creo que en el fútbol se usa todo de todos y me parece que solamente en Argentina debatimos si es uno u otro. Son dos grandes entrenadores que ganaron un Mundial cada uno, creo que tenemos que disfrutar de los dos y no discutir.

-¿Qué significa ver a Diego por todos lados acá en Argentintos?

-Es fuerte. Llegás y ves la imagen de Diego por todos lados, con todo lo que representó, no tuve la oportunidad de verlo tanto en cancha, pero sí tengo bien claro lo que generó en todo el mundo. Me parece que está bueno, Maradona siempre volvió al club y tuvo sentido de pertenencia por el barrio.

-¿Tenerlo a Hernán López Muñoz es un poco tener los genes de Diego?

-Sí, es un poco eso. Está bueno que la familia siga. El aura está siempre.

-¿Conociste a Diego?

-Sí, tuve la posibilidad de conocerlo en una sobremesa y cuando me dio la mano fue un escalofrío por todos lado. Lo saludé y no mucho más.

-¿Mar del Plata es tu lugar en el mundo?

-Nací en Capital, pero a los tres años me fui para allá, me crié allá y es mi lugar en el mundo donde siempre trato de volver, allá siento que toco las raíces y los orígenes.

-¿Cómo fue tu llegada a Independiente?

-Salió la oportunidad. Pepe Santoro se enteró de mí, no sé cómo. Llegué al club en el 2004, el día a día en la pensión era difícil. A mis viejos no los dejé entrar por algunos meses porque no quería que vieran las condiciones en las que vivíamos. Si mi viejo veía eso, me iba a decir que me vuelva a Mar del Plata.

-¿Cómo era esa pensión?

-Había un baño cada 30 chicos… no comíamos bien en ese momento, era un cuartito muy chico para cuatro. El momento del club era muy difícil. Después se fue acomodando cuando llegó Comparada, pero al principio era bastante difícil, pero siempre apoyándonos.

-¿Nunca te planteaste dejar?

-No, nunca. Mi viejo venía a ver el partido, a veces me volvía con él a Mar del Plata y me tomaba el micro del domingo a la noche para llegar el lunes a la escuela. Yo tenía un sueño y era más grande que esas dificultades que se presentaban en el día a día.

-¿Como fue la primera convocatoria?

-Me citan porque se lesiona Hilario Navarro. Gabbarini agarró el arco, yo fui al banco todo un torneo. No había llegado, pero ya estaba ahí. Empecé a vivir situaciones en concentraciones que uno no se imagina. Me acuerdo de compartir técnicos con el Tolo que era el técnico, con Luis Islas que era entrenador de arquero. Me hizo bien vivir eso de tan chico.

-¿El Tolo es el que te marca?

-Sí. Me tocó debutar en un partido atípico con Mohamed en el banco que justo era contra Huracán y se decía en ese momento que quería ir para atrás y por eso había puesto al arquerito de la Cuarta. Caruso, que dirigía a Quilmes, salió a hablar también… yo era tapa del diario sin haber debutado. Ese fue un partido aislado, después atajo un par de partidos con Cristian Díaz y ya después viene el Tolo en una pretemporada y me dijo que iba a ser su arquero. Al principio sentí un cagazo, ja.

-¿El golpe más duro de tu carrera fue el descenso con Independiente?

-Sí, creo que fue algo que nadie fue muy consciente hasta que pasó. Todos creíamos que podíamos salvarnos, pero había muchas cosas en el club que no estaban bien. El club en infraestructura y económica estaba descendido hacía dos años. Era muy difícil mantener el club en las condiciones que estaban. Un monstruo como Independiente en esas condiciones no iba a salir a flote.

-¿El regreso cicatrizó lo que fue ese golpe?

-Y sí. Hay algunos videos del vestuario festejando, pero era un desahogo, porque la pasamos mal durante un año y medio. Nos subimos al micro adentro del estadio y el 90% se durmió y nos despertamos en la puerta del hotel para agarrar nuestro autos e irnos a nuestras casas. Bajamos mil cambios, era algo que necesitábamos. Fue el desahogo del deber cumplido.

-¿Cómo quedó la relación con el hincha de Independiente?

-Hubo cierto desgaste en algún momento, pero con el tiempo todo se cicatriza. Con el tiempo se empezaron a ver algunas cosas que nosotros veíamos en el adentro y después se empezaron a ver también en el afuera. Muchos chicos surgidos en el club se fueron mal, no con el hincha, sino con parte de la dirigencia. Con el club nunca tuve ningún problema.

-Me consta que siempre estuviste cerca, que a veces colaboraste con la pensión, ¿te planteas algunas declaraciones para paliar un poco esa relación distante que se generó con la gente?

-Yo creo que hubo veces que uno nos hicimos cargo de situaciones fuera del fútbol que terminaron generando a veces malas sensaciones o problemas del día a día o mismo durante el partido. De más grande uno va aprendiendo a no hacerse mala sangre por cosas que no le corresponden.

-¿Imaginás volver a Independiente en algún momento?

-Ahora es difícil. La relación con la gente hoy en día es muy linda. Siempre que volví a jugar me trataron de gran manera, me parece que por los tiempos de carrera de uno es más difícil, pero siempre el cariño al club lo voy a tener. Ahí crecí y maduré. Siempre quiero que a Independiente le vaya bien, pero creo que como jugador es muy difícil.

-Sin entrar en ideología, vi que te comprometiste con la causa israelí, ¿crees que el futbolista tiene que tener esa función social?

-Sí, me pasó que me expresé porque tengo un amigo que todavía está secuestrado. Al hermano lo liberaron, pero él todavía ahí está. Todos los días me levanto, vengo al club y me pregunto qué pasará, dónde estará. Es amigo de la infancia de mi mujer, pero es amigo nuestro. Más allá de toda cuestión ideológica, es una persona que estaba en su casa y le entró un grupo terrorista, pero no hablemos de países. Siempre fui muy claro que tengo un amigo secuestrado por un grupo terrorista. Es muy difícil, pero entiendo que estamos en un país donde hay una grieta muy grande. Hay un jugador de la Selección Argentina, que conozco muy bien, que cada vez que hace una declaración se toma para un lado y después hay otros que se los toma para el otro y si dice una cosa, los del otro lado lo crucifican.

-¿Cómo se puede llegar a terminar con la grieta?

-Es muy difícil, es un problema social muy grande. Creo que tenemos que tratar de ser más tolerantes.

El paso de Rodríguez por Central Córdoba. (Foto: Getty)

-¿Cómo te llevás con la crítica?

-Al principio me costaba, pensaba que era algo personal, después entendí que esto es así. Que hay críticas, mientras no sean desmedidas o a la persona es normal que estén, pero tampoco le doy demasiado lugar.

-Una deuda pendiente en tu carrera…

-La verdad que estoy bastante contento con lo que hice. Los lugares por donde pasé siento que dejé una huella. Que la gente de los clubes en los que jugué me reciba con un abrazo eso es mucho más importante que cualquier cosa.

-Contame tu experiencia en el fútbol de Japón

-Fue hermoso, una locura. Yo me quería ir de Rosario Central, creía que era un ciclo cumplido y me llamó Juan Esnáider por teléfono que me quería en Japón. Empecé a averiguar y ahí decidí ir con Dani, que hacía poco que salíamos y hoy en día es mi esposa. Ella fue y vino cuatro veces en un año, fue una locura, ja. La experiencia fue increíble, el país es maravilloso desde el punto de vista que lo veas.

-¿Qué fue lo que más te sorprendió de Japón?

-El respeto a todo, no solo a las personas sino a las normas. En los trenes está mal visto hablar por teléfono y nadie lo hace. No escuchás voces en tonos altos, no molestan al de al lado.

-¿Te hubieras quedado más tiempo?

-Sí, me hubiese gustado, pero hubo algunas diferencias.

-¿Cómo fue vestir la camiseta de la Selección Argentina en el Sudamericano Sub 20 de 2009?

-Lo más grande que me pasó. Escuchar el himno es lo más grande que hay.

-¿Argentinos va camino a coronar algo?

-Yo creo que está al caer porque si el fútbol es justo se tiene que dar. El club viene haciendo muy bien las cosas hace años. Cuando llegué me preguntaron por qué y les dije que hace cinco años viene haciendo bien las cosas, hay obras, se modifica el estadio, es crecimiento constante.

-¿Quién es el mejor arquero del fútbol argentino?

-Armani es indiscutible.

-¿Un equipo en el que hubiera gustado atajar?

-Haber venido a Argentinos un año antes.

-¿El mejor técnico que tuviste?

-Es difícil, pero me parece que me marcaron el Tolo y Nico Diez.

-¿El peor entrenador?

-Uno que tuve en Grecia, ni me acuerdo quién era, ja.

-¿Qué deseas para tu vida?

-La felicidad es mi familia y la tranquilidad también. Cuando llego a mi casa y veo la sonrisa de ellas es lo que quiero.