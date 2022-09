Atlético Madrid jugará este sábado ante el Sevilla por La Liga, pero Rodrigo De Paul no sería parte del plantel que comanda Diego Simeone. ¿Por qué? El argentino pidió permiso en el Colchonero para quedarse en Argentina y terminar el papelerío de su divorsio. Hasta allí todo normal, una licencia como cualquier trabajador. Pero un detalle en Instagram enloqueció a los hinchas...

Aunque en un comienzo los socios del Atlético no estuvieron de acuerdo con el sí del Cholo para que De Paul se quede en Buenos Aires, el motivo había dejado conformes a la gran mayoría. Como podría solicitar cualquier obrero, contador o trabajador de la rama que sea, el volante argentino fue citado por el juez para firmar su divorcio y por ello no regresó a España. Aunque claro, lo que enojó a los Colchoneros es que sí pudo subirse al avión para ir a Estados Unidos a ver a Tini.

De Paul pidió permiso por problemas personales, no jugaría ante Sevilla y se fue a ver a Tini

Después de acusar que debía quedarse en su país natal, Zacarías Guedes -peluquero de Tini Stoessel en los Billboard- posteó una historia en sus redes sociales sin darse cuenta de que en el fondo se podía ver a Rodrigo De Paul. Claro, apenas duró unos minutos en internet -volvió a subir la historia recortando al futbolista-, pero a los detallistas no se les escapó e hicieron viral el screenshot.

Tras el error del peluquero, y a pesar de que ni Tini ni De Paul postearon que estaban juntos en Miami, las críticas no dejaron de llegar. Por ahora, Simeone no habló al respecto y el mediocampista está en duda para jugar vs. Sevilla. Los hinchas y la prensa de Madrid, por el momento, lo tienen entre ceja y ceja.