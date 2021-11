El Kun Agüero, en medio de los rumores de retiro: "Si me dicen que no puedo seguir, no sigo más”

En Argentina y América se desayunó con una amarga novedad traída desde Barcelona sobre el Kun Agüero. Luego del susto que le produjo a todo el mundo del fútbol cuando tuvo que retirarse sorpresivamente en un partido del Blaugrana ante el Alavés por una arritmia cardíaca.

Tras varios estudios, se determinó que la patología que presentó el Kun sería más complicada que lo que se creía a priori y eso podría marginarlo definitivamente de las canchas, aunque eso no está definido todavía y se seguirá sometiendo a evaluaciones y tratamientos para establecer un diagnóstico certero.

El medio Catalunya Radio dio la primicia informando que "no hay nada definitivo, se le está controlando, durante estos próximos meses se le irán haciendo resonancias, pruebas de esfuerzo e irán valorando cómo evoluciona". Y dentro de este contexto, el propio jugador fue quien salió a despejar dudas, aunque estas no fueron positivas.

En el programa de canal 13 "Los Ángeles de la Mañana", la panelista Pia Shaw reveló audios de WhatsApp que tuvo con el jugador del Barcelona donde el Kun le dijo: "Ahora estoy esperando para hacer las pruebas. Todavía no hice la primera. Raro lo que se dice, después veremos qué es lo mejor. Ahora es cuestión de paciencia".

Además, siguió: "Esto del corazón lleva tiempo. Por lo menos, son seis meses. Yo ya tengo 33 años. Esperar seis meses más otros tres meses de entrenamiento para ponerme bien es complicado. Son 9 meses de estar parado, o sea todo el año. Entonces, especulan seguramente con eso. Pero bueno, yo según lo que me digan la otra semana, o en las siguientes pruebas, veré que se hace".

Por último, cerró con una frase que no suena para nada alentadora respecto a su futuro, pero que resulta lo más lógico por su situación de salud: "Si me dicen que no puedo seguir, no sigo más". Fuerza, Kun.