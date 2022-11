El mediocampista no tiene asegurada su presencia en Italia para la siguiente temporada.

Leandro Paredes fue uno de los puntos más altos de la Selección Argentina en la goleada a los Emiratos Árabes Unidos por 5-0, el último amistoso antes de que la Albiceleste debute en la Copa del Mundo este martes ante Arabia Saudita. El volante de Juventus erró apenas dos de los 117 pases que intentó en el encuentro y dejó buenas sensaciones pensando en Qatar.

Está claro que el mediocampista surgido en Boca es una pieza fundamental en el elenco que comanda Lionel Scaloni, pero su realidad paralela a nivel clubes no es la misma. Tras ser descartado en el Paris Saint-Germain, Paredes fue cedido a la Juventus para seguir compitiendo con la máxima exigencia y, además de que no lo acompañaron los resultados deportivos, los escasos minutos que goza en el calcio no son una buena noticia.

Para colmo, desde La Gazzetta dello Sport dieron a conocer una de las decisiones que se están analizando en Turín en cuanto al futuro del "5" de la Selección. "Juventus está considerando seriamente no ejercer la opción de compra de Leandro Paredes", informó el prestigioso medio italiano durante las primeras horas del jueves.

El PSG accedió a prestarlo, ya que no pudo concretar una venta, pero esperaba recibir algo de dinero si la Vecchia Signora ejecutaba la compra del jugador. Sin embargo, debido a la actualidad del mediocampista en la Serie A, su futuro parece volver a estar en Francia aunque no está asegurada su estadía allí. ¿Qué le deparará el destino a Paredes?