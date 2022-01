A menos de un año del Mundial de Qatar, la Selección Argentina que comanda Lionel Scaloni parecería tener casi todos los cupos llenos de cara a la máxima cita que comenzará en noviembre y será de vital importancia que los jugadores sumen el rodaje necesario para llegar de la mejor manera. Es por eso que la preocupación por un titular de la Albiceleste encendió las primeras alarmas en la jornada de domingo.

Para el partido entre Tottenham y Chelsea, Antonio Conte decidió dejar afuera del banco de suplentes a Giovani Lo Celso y el volante tuvo que ver el duelo desde el sillón. En medio de los rumores de una lesión, el propio jugador se vio obligado a lanzar un contundente mensaje en redes sociales para desmentir los dichos sobre su físico.

El ex PSG no está teniendo los minutos esperados y para Scaloni claramente no es una buena noticia, ya que es una pieza indiscutida en el mediocampo. Sin embargo, desde Londres reportaron que Lo Celso tiene una oferta para cambiar de club antes de que cierre la ventana de traspasos en Europa y los rumores ya están causando gran polémica.

El interesado en contratar a Giovani es el Sevilla, según indicó el medio The Spurs Express. El regreso del futbolista argentino a España podría llegar a darse en un problemático contexto, ya que Lo Celso supo vestiro los colores del Betis hace no mucho tiempo y los hinchas del Verdiblanco no se tomaron para nada bien los reportes.

Sacando las camisetas de por medio, la chance de que el mediocampista pueda ser titular a nivel clubes de aquí al Mundial de Qatar será un factor clave para su decisión personal y la oferta de un poderoso como el Sevilla será difícil de rechazar. Allí compartiría vestuario con otros compañeros del seleccionado como Lucas Ocampos, "Papu" Gómez, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña. Una oportunidad perfecta.

La negativa reacción de los hinchas del Betis por Lo Celso