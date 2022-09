El volante argentino no estuvo presente en Madrid para reintegrarse a su equipo tras la fecha FIFA y los hinchas colchoneros se enojaron con él. Sin embargo, hay un motivo que justifica su ausencia. Mirá...

Tras la fecha FIFA en donde la Selección Argentina ganó sus dos amistosos por 3 a 0 ante Honduras y Jamaica en Miami y Nueva York respectivamente, todos los integrantes de la delegación albiceleste se fueron reincorporando a sus equipos para disputar este sprint final de jornadas que deberán afrontar en cada club hasta el parate por el Mundial.

Sin embargo, uno de los internacionales argentinos no se presentó en su equipo, siendo en concreto este Rodrigo De Paul. El volante es una de las piezas más importantes en la Selección comandada por Lionel Scaloni, pero en el Atlético Madrid no goza de ese protagonismo, sino que alterna titularidades con suplencias y no logra exprimir al máximo su rendimiento en el conjunto de Diego Simeone.

¿Y por qué esta ausencia en Madrid? Primeramente, se pensaba que se debía a un permiso que le pidió al Atlético para tramitar su divorcio con Camila Homs, su ex pareja y madre de sus hijos, aunque se supo horas más tarde que ese permiso realmente existió, pero por otro motivo personales.

La periodista Verónica Brunati no tuvo pelos en la lengua y sobre la situación de De Paul informó: "Para cortar con las especulaciones sobre Rodrigo De Paul, el Atlético le concedió unos días de permiso por motivos familiares, ya que su padre está gravemente enfermo. Por otro lado, en lo deportivo jugó los dos partidos con la Selección más el viaje. Razones suficientes para que le den descanso". Así, se se buscó cortar con todo tipo de prejuicio desde España con el argentino, ya que los hinchas colchoneros criticaron duramente a De Paul en las últimas horas por su ausencia.

Es que claro, días más tarde de la cita con la Selección, se lo vio a RDP en un show de Tini (su pareja) en Miami, algo que generó bronca en los torcedores del Atlético ya que argumentaban, sin tener la información reciente de su permiso del club, que De Paul no iba a estar presente en el duelo por LaLiga ante el Sevilla de este fin de semana para estar en el recital de su novia. Con la novedad del motivo de su permiso, se supo que no es el mejor momento personal para el mediocampista. ¡Fuerzas, Rodri!