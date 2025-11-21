Es tendencia:
A casi seis meses del Mundial, Dibu Martínez podría sufrir un cambio radical en su carrera al salir de la Premier League

Luego de estar en el radar del Manchester United, ahora el arquero argentino es vinculado con un equipo del fútbol italiano que compite en Champions League.

Por Bruno Carbajo

Dibu Martínez, arquero de Aston Villa y la Selección Argentina.
Pese a que todavía no abrió, el mercado de pases de invierno en Europa ya promete ser intenso. Y es que entre los nombres que figuran en la agenda de los grandes clubes europeos se encuentra el de Emiliano Martínez. Luego de un verano en el que fue protagonista, el Dibu vuelve a resonar con fuerza. Aunque esta vez en Italia, donde un coloso de la Serie A analiza seriamente su contratación: Inter de Milán.

Vale recordar que el arquero campeón del mundo estuvo cerca de dejar Aston Villa en el mercado pasado. Durante semanas fue vinculado a Manchester United, pero las negociaciones se dilataron excesivamente y terminaron por desmoronarse.

Ahora, según el portal Football Insider, el Dibu toma protagonismo en el Inter de Milán. Todo surge a partir de que el equipo nerazzurro sigue con atención la situación contractual de su actual guardameta, el suizo Yann Sommer, cuyo vínculo finaliza en julio de 2026 y no existen indicios de una posible renovación. Esta incertidumbre obliga al club italiano a buscar opciones de élite para el futuro, entre las cuales aparece Martínez.

Dibu Martínez Aston Villa

Dibu Martínez, en la mira de Inter de Milán (Getty).

Igualmente, el interés del Inter no es nuevo. Tras la consagración de Argentina en Qatar 2022, el cuadro italiano ya había posado sus ojos sobre el arquero. A mediados de 2023, los nerazzurri ofrecieron alrededor de 15 millones de euros, una cifra que en Birmingham fue considerada insuficiente por la dirigencia del Aston Villa para dejar marchar a su máxima figura defensiva. En el último mercado de pases tasaron su pase en 40 millones de libras, pero estarían dispuestos a escuchar ofertas para sentarse a negociar.

Al margen del dinero, todo indica que el cuerpo técnico encabezado por Christian Chivu tendría las cosas en claro con Dibu: considera que posee el perfil ideal para llegar al club y sostener al Inter en la pelea por todos los frentes.

En lo que va de temporada, Martínez acumula 11 partidos entre Premier League y Europa League, con cuatro vallas invictas y nueve goles recibidos. En Aston Villa son conscientes de que una oferta poderosa podría cambiar el escenario en enero. La novela podría sumar un nuevo capítulo, con el condimento extra de ahora tener el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina.

Datos clave

  • Inter de Milán analiza contratar a Emiliano Martínez en el mercado de invierno.
  • Aston Villa tasó el pase del arquero en 40 millones de libras.
  • El club busca reemplazar a Yann Sommer, cuyo contrato vence en julio de 2026.
bruno carbajo
Bruno Carbajo

