La Inteligencia Artificial predijo cómo serán los grupos del Mundial 2026: los rivales que tendría Argentina

Por primera vez en la historia, la máxima cita del fútbol contará con 48 participantes, un 50% más que hasta ahora. El Mundial 2026 será un antes y un después y 42 de los boletos ya fueron repartidos para selecciones alrededor del planeta que podrán representar a sus países en Estados Unidos, México y Canadá desde el 11 de junio.

Solo resta que se definan los 6 boletos de los repechajes de Europa e Intercontinentales, que dejarán completo el fixture. Sin embargo, el 5 de diciembre se realizará el sorteo de la fase de grupos y ya hay gran expectativa para conocer los cruces de cada selección.

BOLAVIP le pidió a la Inteligencia Artificial de Gemini que simule el sorteo teniendo en cuenta el orden de los bombos y las reglas habituales de FIFA para este tipo de competencias. Cabe recordar que solo podrá haber dos países de una misma confederación en caso de representantes de la UEFA.

En ese contexto, el simulacro de Gemini ubicó a la Selección Argentina en un exigente Grupo C. Los dirigidos por Lionel Scaloni deberían enfrentar a un siempre complicado Japón, la Noruega de Erling Haaland y Nueva Zelanda, el peor clasificado en el Ranking FIFA hasta el momento.

Los grupos del Mundial 2026 según la IA

GRUPO A: México, Marruecos, Escocia y Repechaje UEFA 1.

GRUPO B: Canadá, Croacia, Egipto y Repechaje UEFA 2.

GRUPO C: Argentina, Japón, Noruega y Nueva Zelanda.

GRUPO D: Estados Unidos, Senegal, Arabia Saudita y Rep. Intercontinental 1.

GRUPO E: Portugal, Colombia, Panamá y Cabo Verde.

GRUPO F: Francia, Irán, Argelia y Repechaje UEFA 3.

GRUPO G: Brasil, Suiza, Costa de Marfil y Haití.

GRUPO H: España, Uruguay, Uzbekistán y Repechaje UEFA 4.

GRUPO I: Inglaterra, Corea del Sur, Túnez y Curazao.

GRUPO J: Países Bajos, Austria, Paraguay y Rep. Intercontinental 2.

GRUPO K: Bélgica, Ecuador, Qatar y Ghana.

GRUPO L: Alemania, Australia, Sudáfrica y Jordania.

Los bombos del sorteo del Mundial 2026

Bombo 1 : Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Bombo 2 : Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Ecuador y Australia.

: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Ecuador y Australia. Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda + 4 del Repechaje UEFA + 2 del Repechaje FIFA.

Los países que jugarán el repechaje

Este jueves 20 de noviembre se conocerán los cruces para los repechajes en Europa y en México, que definirá la repesca internacional. Ambos se desarrollarán en marzo, cuando queden conformados al 100% los grupos. Sin embargo, ya sabemos quiénes son los 22 aspirantes a los 6 boletos.

En Europa, pelearán por 4 cupos: Italia, Albania, Irlanda, República Checa, Ucrania, Polonia, Eslovaquia, Kosovo, Escocia, Turquía, Bosnia, Gales, Rumania, Suecia, Irlanda del Norte y Macedonia del Norte. En el repechaje internacional participarán por 2 cupos: Bolivia, Jamaica, Irak, República Democrática de Congo, Nueva Caledonia y Surinam.

¿Cuándo se realizará el Sorteo del Mundial 2026?

El sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá se realizará el próximo viernes, 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington D. C.

