Por los octavos de final de la Copa del Rey, Atlético de Madrid consiguió una ajustada victoria por 1-0 ante Deportivo La Coruña en el Estadio Abanca-Riazor. Antoine Griezmann, en el complemento, anotó el único gol de la noche, que metió al Colchonero entre los 8 mejores del evento.

A pesar del alivio que significó la victoria ante el combinado de la Segunda División, algunos de los jugadores del Cholo Simeone no se salvaron de las críticas. Julián Álvarez fue uno de los más mencionados en redes sociales por su bajón futbolístico actual.

El de la Selección Argentina fue titular y no tuvo una buena noche. A los 13 de la segunda mitad, la Araña le dejó su lugar a Alexander Sorloth y fue allí cuando los hinchas del Atleti salieron a cruzarlo por su actualidad.

“Lo de Julián Álvarez va más allá de una mala racha cara a puerta… Yo me plantearía un psicólogo porque su calidad no está en duda”, fue el pedido concreto que se destacó entre los hinchas enojados que se expresaron en las redes.

Otro de los usuarios propuso otra solución: “Espero que Simeone lo siente en el banco en el próximo partido”. Lo cierto es que la figura de Griezmann destacó por su gol y fue con quien compararon al surgido de River Plate.

