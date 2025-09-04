A horas del partido de Brasil, Lucas Paquetá podría iniciar una demanda multimillonaria a la FA: “Lo que ha perdido es inconmensurable”

En agosto del 2023, la carrera de Lucas Paquetá cambió para siempre; el mediocampista brasileño estaba a punto de ser transferido al Manchester City por 80 millones cuando llegó la notificación de que estaba siendo investigado por apuestas deportivas ilícitas y todo se frustró. Recién hace algunas semanas una corte independiente falló a su favor y ahora el futbolista podría contraatacar con una demanda multimillonaria.

En su momento se habló de una posible sanción de por vida por su accionar en partidos de la Premier League, donde supuestamente se había hecho amonestar a propósito generando ganancias de ciertos apostadores. En cualquier caso, ya se demostró que el futbolista del West Ham United no era culpable de tales acusaciones y sus abogados entienden que debería demandar a la Football Association (FA).

Lucas Paquetá podría demandar a la FA por todo lo que perdió.

Alastair Campbell, de la firma Level Law, fue el encargado de llevar el caso en defensa del brasileño, y en diálogo con Sky Sports reconoció que le aconsejó a Lucas Paquetá hacer una contrademanda por el dinero que le hizo perder la investigación en su contra. “Lo que ha perdido es inconmensurable en cuanto a lo que uno puede proyectar“, inició.

“Estaba a punto de irse al Manchester City, que luego terminó ganando la Premier League. Es una pérdida considerable, y nada está fuera de discusión en este momento. Es algo que consideramos y estamos hablando con Lucas en este momento“, expresó el letrado. No obstante, reconoció: “El quiere concentrarse en el fútbol, ya pasó demasiado tiempo hablando con abogados, así que no todavía no sabemos qué decidirá”.

El West Ham no iniciará una demanda

Lucas Paquetá siguió vistiendo la camiseta del West Ham durante toda la investigación, y el reporte de Sky Sports indica que el club, como tal, no tiene intenciones de enfrentarse a la FA. “West Ham no considera que sea correcto demandar a entidades gobernantes que se encargan de llevar a cabo tareas tan difíciles”, indicaron en el medio británico.

