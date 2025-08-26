Ganó 4 títulos con la Selección Argentina, perdió terreno con Scaloni y puede salir de la Premier League para volver a España o México

Restan pocos días para que cierre el mercado de pases. Dentro de la Selección Argentina hubo varios movimientos antes de que Lionel Scaloni confirmara la lista de convocados para los últimos dos partidos de las Eliminatorias frente a Venezuela y Ecuador, y antes de que en Europa le bajen la persiana las compras y ventas, podría haber una nueva operación.

Así como Ángel Correa y Rodrigo De Paul se marcharon desde Atlético de Madrid hacia Tigres UANL e Inter Miami, respectivamente, también se dio la salida de Thiago Almada desde Olympique Lyonnais hacia el Colchonero y el Diablito Echeverri pasó de Manchester City a Bayer Leverkusen. Pero ahora, el que puede cambiar de aire es Guido Rodríguez.

Fue muy importante para Scaloni en los primeros años del ciclo, formó parte de los cuatro títulos que consiguió el entrenador y una pieza fundamental para el recambio. Tras disputar 24 partidos en la pasada temporada con la camiseta de West Ham, podría llegar a marcharse porque Manuel Pellegrini lo quiere de nuevo en Real Betis, institución de la que se marchó con el pase en su poder y sin aceptar la propuesta de la dirigencia para renovar, según indicaron en AS.

No solamente son los Heliopolitanos quienes desean repatriar al mediocampista de 31 años nacido en el partido de Tres de Febrero, ya que Santiago Baños, que se desempeña como Director Deportivo de Club América, sostuvo públicamente que “el mercado no está cerrado” y que el futbolista con pasado en River es una opción. Pero la misma se complica por una razón puntual: su alto valor en el mercado.

Guido Rodríguez, campeón del mundo con la Selección Argentina.

Para que llegue a Coapa, desde las Águilas deberían desembolsar una suma cercana a los de 7 millones de euros. Pero la prioridad del cuadro mexicano es definir el futuro del neerlandés Javairo Dilrosun y, hasta que no se conozca si seguirá o se marchará del club, no avanzarán por otros extranjeros.

Por otra parte, hay que destacar que Mundo Deportivo sostiene con total firmeza que Espanyol negocia por su llegada, pero que desde West Ham quieren esperar hasta el último día del mercado para concretar la salida del futbolista que, por ahora, ya no tiene lugar en la Selección Argentina.