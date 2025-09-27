En agosto del 2024, Guido Rodríguez llegó al West Ham United e inmediatamente se convirtió en titular dentro del mediocampo de los Hammers. Sin embargo, las lesiones lo complicaron y apenas disputó 23 partidos de Premier League en su primer temporada en el fútbol inglés.

Para esta temporada, el argentino, campeón del mundo en Qatar, había pasado a un segundo plano en la consideración del DT, dejó de ser convocado a la Selección y se llegó a hablar de un posible regreso al fútbol argentino con River. Esa posibilidad no se terminó de materializar, y de los seis partidos iniciales de esta temporada sólo jugó dos: el 0-3 del debut vs. Sunderland y la eliminación en la Carabao Cup.

Guido Rodríguez se quedó sin DT en West Ham y podría volver a sumar minutos. (Getty)

Pero el pobre inicio del West Ham no tiene que ver con Guido Rodríguez, el equipo perdió cinco de esos seis partidos y, a 48hs de enfrentar al Everton por Premier League, se quedó sin su entrenador, Graham Potter. El DT había llegado al club en enero, y Guido claramente no estaba entre sus favoritos, ya que sobre el final de la temporada pasada lo dejó en el banco en más de una decena de partidos.

Graham Potter se quedó sin trabajo en West Ham. (Getty)

“Los resultados y el rendimiento de la segunda parte de la temporada pasada y el comienzo de la 2025/26 no han estado a la altura de las expectativas y la junta directiva cree que un cambio es necesario para mejorar la posición del equipo en la Premier League tan pronto como sea posible”, explicó el club en un comunicado oficial.

West Ham ya comienza a complicarse con el descenso

Nuno Espirito Santo es el principal apuntado para tomar el puesto que quedó libre en West Ham, tras haber sido despedido del Nottingham Forest. Por lo general, en la Premier League, los equipos que ascienden suelen perder la categoría en la siguiente temporada casi sin capacidad de reacción.

Sin embargo, en la presente campaña, tanto Sunderland (7), como Leeds (13) y Burnley (17), están fuera de la zona de descenso. Los últimos tres son Aston Villa y West Ham, con tres puntos cada uno, y Wolves, que aún no suma puntos en la Premier.

Los resultados del West Ham en lo que va de la temporada

Sunderland 3-0 West Ham United (Premier League)

West Ham United 1-5 Chelsea (Premier League)

Wolverhampton 3-2 West Ham United (Carabao Cup)

Nottingham Forest 0-3 West Ham United (Premier League)

West Ham United 0-3 Tottenham (Premier League)

West Ham United 1-2 Crystal Palace (Premier League)

