Acuerdo para que Garnacho sea jugador de Chelsea: qué falta para que deje Manchester United

El argentino ya le dio el OK a los Blues, que deben negociar con los Diablos Rojos.

Por Joaquín Alis

Alejandro Garnacho sigue siendo jugador de Manchester United, pero todo se encamina a que deje de serlo en los próximos días. Chelsea avanza en la contratación del futbolista argentino, con quien ya arregló el contrato para sumarlo a las filas de Enzo Maresca. Ahora solo falta el acuerdo entre clubes.

De acuerdo a lo informado por Fabrizio Romano, el futbolista nacido en Madrid está cada vez más cerca en convertirse en flamante refuerzo de los Blues. “Acuerdo cerrado por el lado del jugador“, reveló el periodista, que adelantó que las conversaciones con los Diablos Rojos comenzarán pronto.

Garnacho viene buscando una salida de Manchester desde el final de la temporada pasada, cuando rompió su relación con Rúben Amorim tras la final de la UEFA Europa League. Si bien fue buscado por distintos clubes de Europa, su principal objetivo era permanecer en la Premier League.

Chelsea viene de ganar el Mundial de Clubes 2025 y buscaba un extremo, teniendo en cuenta que en este mercado se le fueron Noni Madueke y Jadon Sancho. Con la contratación del Bichito, los Blues conseguirán al desequilibrante que estaban esperando hace tiempo.

Cuánto deberá pagar Chelsea por Garnacho

De acuerdo a lo informado por el medio Transfer News Live, Manchester United está dispuesto a desprenderse de Alejandro Garnacho, pero únicamente aceptará ofertas cercanas a los 40 millones de libras esterlinas, es decir, poco más de 53 millones de dólares por la totalidad de su pase.

Cabe destacar que, anteriormente, los Reds Devils exigían 50 millones de libras esterlinas, pero bajaron sus pretensiones debido a que quieren desprenderse del argentino. El objetivo es equilibrar la masa salarial del plantel por las inversiones que hicieron en este mercado de pases para reforzar al equipo.

Los números de Alejandro Garnacho

Desde su debut como profesional, Alejandro Garnacho disputó un total de 144 compromisos oficiales en Manchester United. En ese lapso, consiguió marcar 26 goles y repartir 22 asistencias a sus compañeros. Además, se consagró campeón en dos ocasiones: Carabao Cup 2022/23 y la FA Cup 2023/24. Con la Selección Argentina jugó 8 partidos formales y conquistó la Copa América 2024.

