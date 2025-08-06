Es tendencia:
Con dos nuevas salidas, el Chelsea de Enzo Fernández alcanzó los 180 millones recaudados en el mercado de pases

Tras ganar el Mundial de Clubes, el combinado inglés hizo una gran depuración de su plantel.

Por Agustín Vetere

Enzo Fernández, capitán de Chelsea.
© GettyEnzo Fernández, capitán de Chelsea.

Bajo las órdenes de Enzo Maresca, Chelsea consiguió volver a ser protagonista en el fútbol europeo. Tras varias campañas de enormes inversiones y decenas de fichajes, los Blues alzaron los trofeos de la Conference League y el Mundial de Clubes con pocos meses de diferencia.

Así, los capitaneados por Enzo Fernández apuntan a hacer un buen papel en la Champions League de la campaña por venir, además de intentar pelear por la Premier League ante el campeón defensor, Liverpool. Para ello, destinaron una fortuna en fichajes, que debió ser balanceada con ventas.

Hasta el momento, los londinenses gastaron casi 280 millones de euros entre incorporaciones previas al Mundial de Clubes y las completadas en los últimos días. En paralelo, ya vendieron por más de 180 millones, cifra alcanzada por estas horas con dos nuevas partidas.

Kiernan Dewsbury-Hall, que disputó solo una temporada con Chelsea, fue vendido a Everton en 28,6 millones de euros. Es un monto apenas por debajo de lo que abonaron en el último mercado de verano para sacarlo de Leicester City.

La otra salida confirmada este miércoles fue la de Marc Guiu, el delantero español de apenas 19 años. En este caso, se trata de una cesión sin opción de compra a Sunderland, por lo que tiene fichas para regresar tras foguearse en este combinado inglés.

Cabe recordar que estos dos futbolistas eran parte de una lista con 15 nuevos jugadores que están en la lista de transferibles para la recta final del mercado, a pocas semanas del arranque de la Premier League.

Publicidad

Todos los fichajes de Chelsea para la 2025-26

  • João Pedro – 63,7 millones de euros desde Brighton
  • Jamie Bynoe-Gittens – 56 millones de euros desde Borussia Dortmund
  • Jorrel Hato – 44,18 millones de euros desde Ajax
  • Liam Delap – 35,5 millones de euros desde Ipswich Town
  • Estevao – 34 millones de euros desde Palmeiras
  • Dário Essugo – 22,27 millones de euros desde Sporting de Lisboa
  • Mamadou Sarr – 14 millones de euros desde Estrasburgo
  • Kendry Páez – 10 millones de euros desde Independiente del Valle

Todas las ventas de Chelsea en el mercado

  • Noni Madueke – 56 millones de euros a Arsenal
  • João Félix – 30 millones de euros a Al Nassr
  • Djordje Petrovic – 28,9 millones de euros a Bournemouth
  • Kiernan Dewsbury-Hall – 28,65 millones de euros a Everton
  • Mathis Amougou – 14,5 millones de euros a Estrasburgo
  • Bashir Humphreys – 14 millones de euros a Burnley
  • Kepa Arrizabalaga – 5,8 millones de euros a Arsenal
  • Marcus Bettinelli – 2,4 millones de euros a Manchester City
agustín vetere
