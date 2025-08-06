Con dos nuevas salidas, el Chelsea de Enzo Fernández alcanzó los 180 millones recaudados en el mercado de pases

Bajo las órdenes de Enzo Maresca, Chelsea consiguió volver a ser protagonista en el fútbol europeo. Tras varias campañas de enormes inversiones y decenas de fichajes, los Blues alzaron los trofeos de la Conference League y el Mundial de Clubes con pocos meses de diferencia.

Así, los capitaneados por Enzo Fernández apuntan a hacer un buen papel en la Champions League de la campaña por venir, además de intentar pelear por la Premier League ante el campeón defensor, Liverpool. Para ello, destinaron una fortuna en fichajes, que debió ser balanceada con ventas.

Hasta el momento, los londinenses gastaron casi 280 millones de euros entre incorporaciones previas al Mundial de Clubes y las completadas en los últimos días. En paralelo, ya vendieron por más de 180 millones, cifra alcanzada por estas horas con dos nuevas partidas.

Kiernan Dewsbury-Hall, que disputó solo una temporada con Chelsea, fue vendido a Everton en 28,6 millones de euros. Es un monto apenas por debajo de lo que abonaron en el último mercado de verano para sacarlo de Leicester City.

La otra salida confirmada este miércoles fue la de Marc Guiu, el delantero español de apenas 19 años. En este caso, se trata de una cesión sin opción de compra a Sunderland, por lo que tiene fichas para regresar tras foguearse en este combinado inglés.

Cabe recordar que estos dos futbolistas eran parte de una lista con 15 nuevos jugadores que están en la lista de transferibles para la recta final del mercado, a pocas semanas del arranque de la Premier League.

Todos los fichajes de Chelsea para la 2025-26

João Pedro – 63,7 millones de euros desde Brighton

Jamie Bynoe-Gittens – 56 millones de euros desde Borussia Dortmund

Jorrel Hato – 44,18 millones de euros desde Ajax

Liam Delap – 35,5 millones de euros desde Ipswich Town

Estevao – 34 millones de euros desde Palmeiras

Dário Essugo – 22,27 millones de euros desde Sporting de Lisboa

Mamadou Sarr – 14 millones de euros desde Estrasburgo

Kendry Páez – 10 millones de euros desde Independiente del Valle

Todas las ventas de Chelsea en el mercado

Noni Madueke – 56 millones de euros a Arsenal

João Félix – 30 millones de euros a Al Nassr

Djordje Petrovic – 28,9 millones de euros a Bournemouth

Kiernan Dewsbury-Hall – 28,65 millones de euros a Everton

Mathis Amougou – 14,5 millones de euros a Estrasburgo

Bashir Humphreys – 14 millones de euros a Burnley

Kepa Arrizabalaga – 5,8 millones de euros a Arsenal

Marcus Bettinelli – 2,4 millones de euros a Manchester City

