Los hinchas de Boca apuntaron contra un titular en la derrota ante Vélez: “Irrecuperable”

En el Estadio José Amalfitani, Vélez Sarsfield derrotó por 2-1 a Boca Juniors este domingo en el marco de la Fecha 4 del Torneo Apertura 2026. Con este resultado, el Fortín escaló a lo más alto de la Zona A, mientras que el Xeneize sumó su segunda derrota en el certamen.

A pesar de que el primer tiempo fue de lo más parejo, el elenco de Guillermo Barros Schelotto fue contundente tras el descanso. En una ráfaga, lo ganó con goles de Matías Pellegrini. No sirvió de nada el descuento de Iker Zufiaurre sobre la hora.

En medio del partido, los hinchas de Boca se cansaron de Kevin Zenón, a quien criticaron por su rendimiento en el campo desde el inicio del trámite. El exfutbolista de Unión no logra levantar su nivel a pesar de las oportunidades con las que está contando.

“Lamentablemente irrecuperable Zenon. Aquel semestre en 2024 fue una ilusión óptica, evidentemente es esto”, disparó uno de los hinchas. Otro, en cambio, publicó: “Que alguien le prohiba las entradas a la cancha a Zenón”.

