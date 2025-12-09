Es tendencia:
Tras borrarlo en Liverpool, Arne Slot fulminó a Mohamed Salah: “Tenemos que reaccionar”

En conferencia de prensa, el entrenador de los Reds apuntó contra las declaraciones del egipcio.

Por Marco D'arcangelo

Días atrás una bomba explotó en Liverpool. El delantero egipcio Mohamed Salah, en diálogo con los medios, se mostró molesto con el entrenador Arne Slot debido a que solamente sumó minutos en uno de los últimos tres encuentros que disputó su equipo, en los que cosecharon una victoria y dos empates. 

Previo al encuentro con Inter por la sexta fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League, el mismo Slot habló en la conferencia de prensa protocolar, en la que le respondió públicamente al egipcio y lo destrozó por su actitud de acusar públicamente de que lo quieran fuera del club. 

“Normalmente soy tranquilo y educado, pero eso no significa que sea débil. Cuando un jugador dice cosas así, tenemos que reaccionar como club. Y puedes ver que no está aquí”, fueron las palabras del DT neerlandés de 47 años para criticar a una de las figuras de su equipo. 

Luego de esta pelea, Slot decidió no convocar a Salah, por lo que el egipcio no viajó a Italia junto a la delegación para enfrentar a Inter, en un duelo clave para los Reds, ya que en caso de sumar los tres puntos se meterán dentro de los 8 primeros pensando en la clasificación a los octavos de final. 

Los dichos de Salah que generaron la polémica 

En una entrevista exclusiva con TV 2 Sport, el nacido en Nagrig no titubeó al referirse a la situación que atraviesa. “Estoy muy decepcionado. ¡He hecho tanto por el Liverpool! No sé por qué estoy en el banquillo“, manifestó en primera instancia. “Siento que el club me está dejando en ridículo. Alguien no me quiere en el Liverpool“, expresó pocos segundos más tarde.

Inmediatamente después, Mohamed insistió: “No lo puedo aceptar. No sé por qué me está pasando esto. No entiendo por qué estoy en esta situación“. No conforme con eso, deslizó una frase controversial que generó ruido. “No creo que yo sea el problema. He hecho mucho por este club. No necesito luchar por mi puesto todos los días porque me lo he ganado“, sentenció.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el egipcio amplió su discurso al respecto. Lo que antes dijo indirectamente, ahora se encargó de hacerlo de manera directa y se refirió a Slot. “Tenía una buena relación con el entrenador. De repente, ya no tenemos esa relación“, sostuvo el buen extremo zurdo que brilla en Inglaterra desde hace varias temporadas.

En síntesis 

  • El delantero del Liverpool, Mohamed Salah, se mostró molesto con el entrenador Arne Slot por haber sumado minutos en solo uno de los últimos tres partidos.
  • Salah criticó públicamente al club y al DT, diciendo sentirse “muy decepcionado” y que “alguien no me quiere en el Liverpool” ni le permitía “luchar por mi puesto”.
  • El DT Arne Slot respondió públicamente, criticando la actitud del jugador y justificando la decisión de no convocarlo para el próximo partido de Champions League contra el Inter, diciendo: “Puedes ver que no está aquí”.
  • Slot afirmó que, aunque es tranquilo, cuando un jugador hace declaraciones públicas, el club debe reaccionar.
Marco D'arcangelo

