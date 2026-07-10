Klopp reveló la insólita estrategia que usó para llevar a Mbappé a Liverpool

El futuro director técnico de la Selección de Alemania intentó contratar a la estrella francesa cuando se desempeñaba en Mónaco.

En la actualidad no debe haber equipo en el mundo que no quiera contar con Kylian Mbappé, uno de los mejores jugadores del mundo de la última década. Tuvo un inicio descollante en Mónaco, luego brilló en Paris Saint Germain y desde mediados de 2024 representa a Real Madrid, donde todavía no pudo mostrar su mejor versión. Donde sí lo hace es en la Selección de Francia, con la cual ya está en la semifinal del Mundial 2026.

El pasado jueves, la Selección de Francia enfrentó a Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026 y le ganó 2 a 0. Mbappé falló un penal en el primer tiempo, pero en el complemento se despachó con un golazo para rompe el cero. Una vez finalizado el encuentro, quien contó una curiosa historia fue Jürgen Klopp, que está en Estados Unidos cubriendo la Copa del Mundo para Magenta TV.

Avión privado, vueltas en círculo y comida deliciosa

Cuando Mbappé empezó a demostrar su mejor versión en Mónaco aparecieron varios pretendientes y Liverpool fue uno de ellos. Klopp, DT del conjunto inglés en ese entonces, relató la insólita estrategia que tuvieron para contratar a la estrella francesa: “Fue el no-fichaje más caro que he hecho en mi vida”.

“Volamos desde Blackpool hasta Niza. En Niza, toda la familia Mbappé subió a bordo de un avión privado con cinco habitaciones o algo así. realmente nos lucimos. Luego volamos en círculos, hablamos con la familia, comimos buena comida en el avión”, inició Klopp en su relato.

Mbappé y Klopp tras el pase de Francia a semifinales. (Foto: Getty).

Además, agregó: “Volamos en círculos. Fue fantástico y lo hicimos así porque no podíamos ser vistos”. Aunque la historia no tuvo final feliz para el entrenador alemán ya que finalmente Mbappé terminó optando por aceptar la oferta de Paris Saint Germain.

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Se viene un nuevo desafío para Klopp

Alemania tuvo un Mundial 2026 decepcionante. Si bien inició con victorias ante Curazao y Costa de Marfil, la caída frente a Ecuador en la última fecha de la fase de grupos fue un aviso. Finalmente los teutones cayeron en 16avos de final contra Paraguay y el ciclo de Julen Nagelsmann llegó a su fin. Su reemplazante será Jürgen Klopp, que por primera vez dirigirá a la selección de su país.

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