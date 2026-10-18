El defensor argentino pidió el cambio en la victoria del Colchonero y ya se conoce cuánto tiempo estará de baja.

Fin de semana accidentado para los futbolistas de la Selección Argentina en Europa. Tras la operación de Dibu Martínez en la mandíbula, este domingo también se confirmó la lesión de Cristian Romero con Atlético de Madrid.

El Cuti fue titular en la victoria del Colchonero ante Espanyol el sábado, pero pidió el cambio en el complemento por una molestia muscular. Finalmente, en las últimas horas se dio a conocer que Romero presenta una lesión en el aductor de bajo grado.

Cristian Romero es titular indiscutido en Atlético de Madrid (Getty Images)

Esto generó cierto alivio para Diego Simeone y Lionel Scaloni, ya que se trata del mal menor. Esta lesión demanda entre 10 a 12 días de recuperación, por lo que es prácticamente un hecho que Cuti Romero podrá estar en importantes partidos como los de Bayern Múnich por Champions League o Barcelona por LaLiga.

Cuti Romero llega a recuperarse para la fecha FIFA

La Selección Argentina enfrentará a Uruguay y Costa Rica en la fecha FIFA de noviembre. Estos encuentros amistosos están pactados para el 13 y 17 de ese mes, por lo que Cristian Romero ya estará 100% recuperado para disputar esos partidos.

Cabe recordar que el Cuti fue elegido como capitán principal de la Albiceleste luego de la salida de Lionel Messi. Dibu Martínez, por su parte, también portó el brazalete en la reciente fecha FIFA, más precisamente en el cotejo contra Burkina Faso.

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En síntesis